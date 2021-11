Szijjártó: Polen schützt die EU-Grenzen

Außenminister Péter Szijjártó hat seinem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau die Solidarität Ungarns versichert und sich dafür bedankt, dass polnische Grenzschutzbeamte und Polizisten die Grenzen Polens und damit auch die Grenzen der Europäischen Union schützen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó teilte auf Facebook von Istanbul aus, wo er am Gipfeltreffen des Türkischen Rates teilnehmen wird, mit, dass er am späten Mittwoch mit Rau telefoniert habe. Er sagte, Rau habe sich erholt und sie würden am Montag wieder gemeinsam im Rat für Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel sitzen. „Die schlechte Nachricht ist, dass Polens östliche Grenzen weiterhin unter ernsthaftem Druck durch die Migration stehen“, sagte er.

„Unsere armen polnischen Freunde können nun das erleben, was wir seit sechs Jahren praktisch ununterbrochen erleben: illegale Migranten, die sich weigern, unsere Vorschriften, Gesetze und Souveränität zu befolgen und versuchen, die Grenzen unseres Landes in großer Zahl zu verletzen“, fügte er hinzu. „Es muss klar gesagt werden, dass Grenzverletzungen ein Verbrechen sind und dasselbe gilt für die Förderung von Grenzverletzungen, ganz zu schweigen von Menschenschmuggel“, sagte Szijjártó.

Alle Politiker in Brüssel, die in den vergangenen sechs Jahren einen migrationsfreundlichen Standpunkt vertraten, die obligatorische Umsiedlungsquote auf der Tagesordnung hielten und den Ländern, die ihre Grenzen schützen, Mittel verweigerten, sollten nun die polnisch-weißrussische Grenze besuchen und sich „zutiefst schämen“, sagte Szijjártó.