Ungarn und Polen kooperieren bei der Bewältigung der Migration

Ungarn und Polen arbeiten eng zusammen, um zu verhindern, dass einige westeuropäische Staaten der Europäischen Union die „fehlerhafte und gefährliche“ Migrationspolitik aufzwingen, deren Folgen seit 2015 zu spüren sind, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó nach Gesprächen mit seinem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau in Karpacz (Polen) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Lage in Afghanistan verschlechtere sich immer weiter, es gebe Berichte über einen bevorstehenden Bürgerkrieg, aber die Hälfte der Bevölkerung des Landes habe schon von Sozialhilfe gelebt, bevor die islamistischen Taliban-Rebellen an die Macht kamen. „Die westeuropäischen Äußerungen, die als Aufforderung an alle Afghanen interpretiert werden können, sind besonders unverantwortlich“, sagte Szijjártó. Europa sei dem Migrationsdruck nicht nur aus Afrika und dem Nahen Osten ausgesetzt, sondern sogar aus dem Osten, über Weißrussland, sagte er und fügte hinzu, dass eine weitere Welle aus Afghanistan „unkalkulierbare Konsequenzen“ nach sich ziehen würde, sagte er.

Die Migrationspolitik Ungarns und Polens „basiert auf gesundem Menschenverstand“, sagte Szijjártó und erinnerte daran, dass Ungarn 2015 einen Zaun entlang seiner Südgrenze gebaut hat und Polen dasselbe entlang seiner Ostgrenze tut. Die beiden Regierungen sprechen nicht nur über die Notwendigkeit, dort zu helfen, wo Bedarf besteht, sagte der Minister und verwies auf ein ungarisch-polnisches Projekt, das jordanischen Krankenhäusern, die syrische Flüchtlinge versorgen, Hilfe im Wert von 1 Million Euro gewährt. Szijjártó bezeichnete die derzeitige Migrationspolitik Westeuropas als „große Bedrohung“ für die europäische Sicherheit und Identität und fügte hinzu, dass eine massive Flüchtlingswelle das Risiko der Ausbreitung des Coronavirus erhöhen würde.