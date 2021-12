In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Südostungarn wurde die Vogelgrippe nachgewiesen, wie die Lebensmittelsicherheitsbehörde Nébih auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Virus des Subtyps H5N1 wurde in einer Putenfarm im Komitat Békés nachgewiesen. Der Bestand von rund 5.000 Tieren wird vernichtet und es wurden Beschränkungen eingeführt. Im November hatte Nébih die Vogelgrippe in mehreren anderen Betrieben in anderen Komitaten festgestellt.