Vogelgrippe in Nordungarn festgestellt

In einer Entenfarm in Nyírbátor, im Nordosten Ungarns, wurde die Vogelgrippe nachgewiesen, teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit Nébih am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Schutz- und Überwachungszonen wurden eingerichtet, nachdem das Virus des Subtyps H5N1 auf der Farm nachgewiesen worden war. Über 93.000 Enten werden gekeult. Bisher waren von den jüngsten Ausbrüchen der Vogelgrippe nur landwirtschaftliche Betriebe im Süden Ungarns, in den Komitaten Bács-Kiskun und Csongrád-Csanád, betroffen.