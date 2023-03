Vogelgrippe in Südost-Ungarn nachgewiesen

In einer Gänsefarm im Komitat Békés im Südosten Ungarns und bei in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln im Komitat Komárom-Esztergom im Norden des Landes wurde erneut die Vogelgrippe festgestellt, teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit Nébih am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die H5N1-Variante der Vogelgrippe wurde in einem Betrieb mit 7.400 Gänsen in Békés diagnostiziert, und die Keulung der Tiere hat bereits begonnen, so Nébih. Die kranken Vögel im Komitat Komárom-Esztergom, die ebenfalls an H5N1 erkrankt sind, werden ebenso gekeult.