Die besten Videospiele in Zeiten der Corona-Pandemie

Sind Sie ein echter Spielfreak? Sind Sie auf der Suche nach den besten Videospielen? Dann sind Sie hier richtig gelandet. Unser Team hat die Liste mit den TOP-Spielen erstellt. Falls Sie während der Quarantäne Langeweile haben, finden Sie hier das gewisse Etwas.

Local Multiplayer

Dieses Spiel ist heutzutage ein Muss. Wenn Sie mit Ihrer Familie oder Freunden in die Quarantäne sollen, kommt Local Multiplayer zu Hilfe. Es spielt keine Rolle, ob man im Casino ohne Lizenz oder auf einer anderen Spielplattform zocken möchten. Dieses Spiel eignet sich nicht nur für die Einsteiger, sondern auch geübte Player sein Glück versuchen kann. Die Spielregeln sind so leicht, dass Sie ohne Vorbereitung mit dem Spiel erfolgreich anfangen können.

Just Dance 2021

Just Dance ist eine neue Musikspielserie, die seit Jahren auf dem Spielmarkt wohl bekannt ist. Das Spielunternehmen Ubisoft hat dafür gesorgt, dass das Spiel für verschiedene Spielkonsolen geeignet ist. Auf die Spieler wartet das zeitgenössische Tanzen, das in sich stimmungsvolle Rhythmen und Tanzschritten vereinigt. Das Hauptziel des Spiels liegt darin, dass man alle auf dem Bildschirm erschienenen Schritte erfolgreich wiederholen muss. Je besser der Spieler sich bewegt, desto mehr Punkten er sammelt.

Mario Kart 8 Deluxe

Wer sich für das spannende Rennen interessiert, darf dieses Videospiel nicht verpassen. Dank dem Mehrspielermodus haben Sie eine tolle Gelegenheit, das Spiel zusammen bis zu 8 Freunden zu testen. Einzigartige Strecken und spannende Handlung sind typische Gründe, warum Mario Kart 8 Deluxe auf dem deutschen Spielmarkt eine führende Position belegt. Was noch überraschend ist, dass die Softwareentwickler ein paar neue Figuren ins Spiel hinzugefügt haben. Bunte Grafik, Musik und Handlung werden Sie angenehm überraschen. Verpassen Sie die Möglichkeit nicht, etwas Neues zu erleben.

Overcooked 2

Das erneute Kochspiel bietet den besten Spaß in dieser Saison. Das Team besteht aus vier Personen. Während des Spiels muss man verschiedene Zutaten sammeln & kombinieren, daraus schmackhafte Gerichte kochen und servieren. Was noch wichtig ist, haben Sie nicht so viel Zeit fürs Zubereiten.

A Way Out

Die Gefängnisflucht-Saga von Hazelight Studios ist so etwas wie ein Schläfer-Hit und steckt voller interessanter Ideen. Zum einen ist es nur Multiplayer – idealerweise lokal, unterstützt aber auch das Online-Spiel und liefert asynchron die Geschichte seiner beiden Protagonisten Leo und Vincent. Während ein Spieler seinen befreiten Knast kontrolliert, sieht sich der andere möglicherweise eine Zwischensequenz an – dennoch müssen sie zusammenarbeiten, um aus dem Gefängnis herauszukommen. Fügen Sie einige Minispiele hinzu und man erhält viel mehr, um Sie zu unterhalten.

Hidden Agenda

Wenn Sie und Ihre Familienmitglieder keine Gamer sind, bevorzugen Sie vielleicht diesen filmischeren Ausflug, der die PlayLink-Funktionen von Sony mit großer Wirkung nutzt. Es ist ein Krimi, in dem jeder Spieler über eine kostenlose App auf seinem Smartphone an entscheidenden Punkten Entscheidungen treffen oder zu forensischen Ermittlungen beitragen kann. Mit einer verzweigten Geschichte, die von Ihren Entscheidungen abhängt und einem Wettbewerbsmodus, in dem ein Spieler versucht, die Ermittlungen der anderen heimlich zu untergraben, ist es eine fesselnde Alternative zu einem anderen Filmabend.

Elite Dangerous

Elite Dangerous ist eines der ehrgeizigsten Weltraumspiele, das jemals veröffentlicht wurde und verbindet eine reine Online-Einzelspieler-Kampagne mit einem atemberaubend freien Multiplayer in einer unvorstellbar riesigen Sandbox. Nicht nur dieses Spiel, sondern auch andere Online Games sind für das Zocken auf einem Smartphone oder Tablet geeignet. Tausche, plündere, nimm an Leerenkämpfen teil, schließe dich Fraktionen an und das Universum gehört dir. Außerdem können Sie mit der kommenden Odyssey-Erweiterung Planeten zu Fuß erkunden und Missionen auch auf festem Boden abschließen.

Divinity: Original Sin II

Original Sin II unterscheidet sich von anderen Spielen und nämlich handelt es sich um langwieriges Rollenspiel der alten Schule ist, das im Koop gespielt werden kann. Wenn Sie in eine gewichtige Geschichte eintauchen und den Fernseher mit einem anderen Quarantänepatienten teilen möchten, ist dies eine gute Entscheidung. Dass es auch ein phänomenales Freeform-Spiel ist, das Unmengen an Spielerfreiheit bietet, ist nur ein weiterer Bonus. Die Einsteiger können ältere Versionen online testen, um für das neue Spiel praktische Erfahrung zu sammeln und Spielkenntnisse zu vertiefen.

Hearthstone

Blizzards Hearthstone wurde in den letzten Jahren am häufigsten von den Spielfreaks gewählt. In erster Linie ist das Spiel leicht zu erlernen. Der weitere Grund liegt darin, dass es mutig, hell und leicht zugänglich ist. Wer sich für dieses Spiel entscheidet, wird unendliche Stunden Spaß erleben. Die Spielentwickler haben die Handlung ein bisschen geändert und neue Charakter hinzugefügt. So kann man in eine fremde und gleichzeitig geheimnisvolle Welt eintauchen und neue Emotionen erleben. Das Spiel kann entweder allein oder zusammen mit anderen Spielern gezockt werden.

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass es in der neuen Spielsaison 2022 eine Menge an neuen Videospielen gibt. Wenn Sie sogar kein geübter Player sind, können Sie sich eins der besten Spiele aussuchen. Spannende Grafik, lustige Musik und einzigartige Spielcharakter der neusten Videogames laden Sie ein, ein echtes Abenteuer zu erleben.