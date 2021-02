Die drei meistgespielten Videospiele in Ungarn

Wie in vielen anderen Ländern Europas wächst auch der ungarische Esport-Markt rasant. Die Statistiken der letzten Jahre haben gezeigt, dass es in etwa 3,7 Millionen aktive Spieler in Ungarn gibt. Bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 9,7 Millionen bedeutet das, dass etwa 58% aller Ungarn zwischen 18 und 65 Jahren regelmäßig Videospiele spielen.

Würde man nur die männliche Bevölkerung auswerten, so wäre der Wert sogar noch höher. Damit liegt Ungarn im oberen Drittel der aktivsten Gaming-Nationen in Europa. Das hat auch zur Folge, dass das Land eine sehr aktive Esports-Community hat, die derzeit etwa 200.000 aktive Esports-Spieler zählt. Als Esports-Spieler zählen nur Spieler, die in einem Verein oder einer anderen Gruppe Videospiele spielen und dort offiziell als Mitglied registriert sind.

Die ungarische Esports-Szene ähnelt insgesamt der vieler anderer Länder in Europa aber hat auch ein paar Besonderheiten, welche sehr interessant sind. In beinahe fast allen Ländern in Europa finden sich unter den fünf meistgespielten Spielen eigentlich immer das neueste FIFA-Spiel von EA – aber nicht in Ungarn. FIFA schafft es in Ungarn nicht mal in die Top 10 der meistgespielten Spiele.

Das liegt vermutlich auch daran, dass die Fußball-Nationalmannschaft des Landes sich nur unregelmäßig für die großen Turniere wie Europameisterschaft und Weltmeisterschaft qualifizieren kann, obwohl die Mannschaft bei der letzten EM Erfolge feiern konnte. Auch bei der EM 2021 konnte sich das Land wieder qualifizieren und steht in der Gruppenphase sogar gegen Deutschland auf dem Platz.

Vielleicht werden diese Erfolge langfristig auch einen Einfluss auf die Esports-Szene in Ungarn haben. Klar ist: Die Ungarn sind spielbegeistert wie kaum ein anderes Land. Das gilt nicht nur für die boomende Spielautomaten-Branche sondern auch für die angesprochenen Videospiele. Und hier sind sie endlich – die Top 3 der beliebtesten Games:

3. Player Unknown Battle Grounds

Dieses Spiel wird von ca. 40% der ungarischen Esports-Spieler gespielt und erfreut sich besonders in den vielen Internetcafes im Land sehr großer Beliebtheit. Das Spiel ist weltweit auf Platz 4 der meistgespielten Spiele und kann auf PC und auch mobil gespielt werden. Gerade bei jungen Spielern ist der Third-Person-Shooter sehr beliebt.

Bei dem Spiel geht es darum, sich auf einer Insel durchzukämpfen und so viele Gegner wie möglich auszuschalten. In jeder Runde werden 100 Spieler auf einer Karte ausgesetzt die mit der Zeit immer kleiner wird bis nur noch ein Spieler bzw. ein Team übrig bleibt.

2. Counter Strike Global Offensive

Der neueste Teil der Counter-Striker Reihe bleibt dem Hauptprinzip der Reihe treu und ist vermutlich auch deshalb nicht nur in Ungarn so beliebt. Dieser Internetcafé-Klassiker besticht mit dem besten Gameplay aller First-Person-Shooter und verzichtet sonst auf viel Schnick Schnack um das Spiel. Gerade deshalb wird das Spiel auf vielen Esports-Turnieren gespielt und gehört zu den PC-Spielen mit den aktivsten Communities und den größten Preisgeldern in der Esport-Szene. 52% aller ungarischen Esportler spielen den Klassiker regelmäßig – mit Erfolg! Denn Ungarn hat insgesamt 12 professionelle Counterstrike-Teams, die sich vor der weltweiten Konkurrenz nicht verstecken müssen.

1. League of Legends

Dieses Spiel wird von etwa 65% der ungarischen Esportlern gespielt und gilt somit als populärstes Videospiel des Landes! Das Spiel ist seit 2009 auf dem Markt und ist weltweit immer noch sehr erfolgreich. Auch wenn es League of Legends nicht mehr regelmäßig in die weltweite Top 10 schafft, lieben die Ungarn diesen Klassiker.

Das Besondere bei diesem Spiel ist, dass es auch an Computern mit weniger guten Grafikkarten gespielt werden kann. Bei LoLl geht es um ausgeklügelte Strategien und totale Aufmerksamkeit – einer der Gründe weshalb das Spiel in Ungarn so beliebt ist.