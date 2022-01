Hungarikum Ausstellungszentrum in Ungarn eröffnet

In der Volksschule Lakitelek in Mittelungarn wurde am Samstag ein Zentrum eröffnet, das das einzigartige ungarische Lebensmittel- und Kulturerbe vorstellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Landwirtschaftsminister István Nagy sagte, das Hungarikum-Ausstellungshaus könne zur Erziehung von Generationen mit einer einheitlichen nationalen Identität beitragen. Bei einer Sitzung des Hungarikum-Komitees am Samstag wurde der dekorative Kreuzstich aus der Region Obere Theiß in die Liste der Hungarikums aufgenommen, womit sich die Gesamtzahl auf 83 erhöht, sagte er.

Die Liste der „außergewöhnlichen nationalen Werte“ wurde um den Botanischen Garten von ELTE, die Tradition des Apfelanbaus in Szabolcs, die Szekler-Hymne und die traditionelle Volkstracht von Hetes erweitert, fügte er hinzu.