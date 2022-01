Szijjártó: Nicht alle NATO-Mitglieder sind auf derselben Seite

Außenminister Péter Szijjártó sagte am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel, dass nicht jeder einzelne NATO-Verbündete die Situation in der Ukraine genau gleich einschätze. Auch gebe es keinen vollständigen Konsens über mögliche Maßnahmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Im Hinblick auf das bevorstehende Treffen zwischen Ministerpräsident Viktor Orbán und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Szijjártó, es sei „natürlich“, dass sie Gespräche führten. Kritik an dem Treffen bezeichnete er als „unseriös“. Der Minister fügte hinzu: „Wann wird man US-Präsident Joe Biden oder Außenminister Antony Blinken dafür kritisieren, dass sie sich in letzter Zeit mehrfach mit ihren russischen Amtskollegen getroffen haben?“