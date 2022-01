Feuer im Krankenhaus in Budapest gelöscht

Am Sonntag wurde ein Brand im Szent Imre Krankenhaus in der Hauptstadt gelöscht. Das Feuer brach in der Entgiftungsabteilung des Krankenhauses aus – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Es brannte auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern im Erdgeschoss und verursachte Rauch- und Hitzeschäden auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern, sagte Máté Kisdi, Sprecher der Katastrophenschutzbehörde der Stadt. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren mit 18 Fahrzeugen vor Ort, fügte er hinzu. Eine junge Frau starb bei dem Brand und drei Personen wurden wegen Rauchvergiftung behandelt, sagte der Sprecher des Nationalen Rettungsdienstes, Pál Győrfi, gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister für Humanressourcen, Miklós Kásler, der den Unglücksort besuchte, sagte, dass nach der Gewährleistung der Sicherheit der Patienten die Priorität darin bestehe, die Versorgung in den Notaufnahmen der Hauptstadt unverzüglich neu zu organisieren. Der Direktor des Krankenhauses, Róbert Bedros, sagte, der durch das Feuer verursachte Schaden werde derzeit ermittelt.