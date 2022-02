Taxifahrer in Budapest demonstrieren für Fahrpreiserhöhung

Rund 200 Taxifahrer fuhren am Mittwoch mit ihren Autos um den Heldenplatz in Budapest, um auf ihre Forderung nach einer Erhöhung der regulierten Fahrpreise aufmerksam zu machen. Die Organisatoren der Demonstration erklärten, dass sich die Taxifahrer an die Regierung wenden, nachdem der Budapester Stadtrat nicht auf eine Aufforderung zu Verhandlungen reagiert hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Róbert Horacsek, ein Sprecher der Organisatoren, sagte, dass die Gesamtpreise seit 2017, als die Taxitarife das letzte Mal erhöht wurden, um 15 % gestiegen sind, während die Kraftstoffpreise um 40 % gestiegen sind. Im gleichen Zeitraum sei der Preis für Fahrzeuge, die für den Taxidienst geeignet sind, um etwa 2 Millionen Forint (5.600 Euro) gestiegen. Da der Budapester Gemeinderat, der die Taxitarife in der Hauptstadt festlegt, Forderungen nach einer Erhöhung dieser Tarife abgelehnt hat, wollen die Taxifahrer, dass die Regierung einen Mindesttarif für das ganze Land festlegt, sagte Horacsek.

Die Taxifahrer fordern eine Anhebung des Grundtarifs von 700 Forint auf 1.000 Forint. Außerdem wollen sie den entfernungsabhängigen Tarif von 300 Forint auf 500 Forint pro Kilometer und den zeitabhängigen Tarif von 75 Forint auf 100 Forint pro Minute erhöhen. Die Demonstranten übergaben ihre Forderungen dem Büro des Bürgermeisters und dem Büro des Ministerpräsidenten.