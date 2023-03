Budapester Taxitarife steigen ab Montag

Die Budapester Taxitarife werden ab Montag um 10 % erhöht. Der Grundtarif steigt auf 1.100 Forint (2,90 Euro), der Kilometertarif auf 440 Forint und der Minutentarif auf 110 Forint – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am 25. Januar änderte die Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag des Bürgermeisters Gergely Karácsony die Taxipreisverordnung. Die Obergrenze für den Kraftstoffpreis wurde Anfang Dezember aufgehoben, was zu einem starken Anstieg der Kosten für die Taxifahrer führte, so die Begründung der Maßnahme.