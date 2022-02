Industrieproduktion in Ungarn im Dezember um 5,8 Prozent gestiegen

Die Industrieproduktion in Ungarn wuchs im Dezember auf der Grundlage bereinigter Daten um 5,8 % und im Gesamtjahr 2021 um 9,6 %, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag in seiner ersten Schätzung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nach unbereinigten Daten stieg die Produktion im Dezember um 3,6 %. Im Vergleich zum Vormonat sank sie nach saison- und arbeitstäglich bereinigten Daten um 0,1 %. In der Fahrzeugherstellung ging die Produktion stark zurück, während sie in den Bereichen Computer, Elektronik, optische Erzeugnisse sowie Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren stark anstieg.

László György, Staatssekretär im Ministerium für Innovation und Technologie, sagte, die Industrie habe einen großen Beitrag zum ungarischen Wirtschaftswachstum geleistet. Er bezeichnete die Automobilindustrie als den dominierenden Sektor und fügte hinzu, dass Ungarn bei der Erneuerung der Branche eine Vorreiterrolle einnehme. Während der traditionelle Fahrzeugbau aufgrund eines weltweiten Mangels an Halbleitern ins Hintertreffen geraten sei, habe die ungarische Produktion von elektronischen Geräten ein „zweistelliges Wachstum“ erzielt, sagte er dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1. Der Staatssekretär fügte hinzu, dass Ungarn in der Batterieproduktion und in den Branchen, die mit Elektromobilität und selbstfahrenden Autos zu tun haben, „sehr gut abschneidet“.

Analysten erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die Zahlen für das gesamte vergangene Jahr mit Basiseffekten zusammenhingen. Eine positive Entwicklung sei jedoch, dass der Rückgang im Automobilsektor durch die starke Leistung in anderen Sektoren ausgeglichen worden sei.