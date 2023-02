Industrieproduktion in Ungarn im Dezember um 2 Prozent gestiegen

Die Produktion der ungarischen Industrie stieg im Dezember um 2,0 % auf Jahresbasis, nach 0,6 % im Vormonat, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage, von denen es im Dezember zwei weniger gab als im Basiszeitraum, stieg die Produktion um 5,7 %. Das KSH erklärte, dass die Produktion in der Automobilindustrie, Ungarns größtem Produktionszweig, „signifikant“ gewachsen sei, während die Produktion in den meisten anderen Branchen, einschließlich der Computer-, Elektronik- und optischen Geräteindustrie sowie der Lebensmittel-, Getränke- und Tabakindustrie, zurückgegangen sei. Das KSH wird am 13. Februar detaillierte Daten über die Produktion in den verschiedenen Segmenten veröffentlichen. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Produktion um saison- und arbeitstäglich bereinigte 3,8 %. Für das gesamte Jahr stieg die Produktion um 5,8 %.