Schwimm-WM kehrt nach Budapest zurück

Budapest wird vom 18. Juni bis zum 3. Juli dieses Jahres Gastgeber einer „außergewöhnlichen“ Weltmeisterschaft im Schwimmen sein, teilte der Internationale Schwimmverband FINA mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die in Ungarn stattfindenden Meisterschaften werden den Ausfall der geplanten Veranstaltungen in Japan wettmachen, das die Austragung aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf 2023 verschoben hat. Ministerpräsident Viktor Orbán und der Schwimm-Weltverband kündigten die „außergewöhnliche“ Veranstaltung am Montag gemeinsam an. Nach 2017 wird Budapest zum zweiten Mal Gastgeber der Schwimm-WM sein, teilte die FINA mit.

Sándor Wladár, Vorsitzender des Ungarischen Schwimmverbands und Leiter des Organisationskomitees, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass für die Veranstaltung nur bereits bestehende Einrichtungen genutzt würden, so dass das Turmspringen nicht einbezogen werde. Die Wettkämpfe der Meisterschaften werden in Budapest, Sopron, Debrecen und Szeged stattfinden.

Eine Woche zuvor gab die FINA bekannt, dass die 19. FINA-Weltmeisterschaften, die ursprünglich vom 13. bis 29. Mai in Fukuoka stattfinden sollten, auf den 14. bis 30. Juli 2023 verschoben wurden. Die Maßnahme wurde „aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Auswirkungen der Omicron COVID-19-Variante und der derzeit in Japan geltenden Pandemiemaßnahmen“ getroffen, so die FINA.