Orbán erörtert Spannungen zwischen der Ukraine und Russland mit dem Präsidenten des Europäischen Rates

Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Montag mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, telefonisch die Krisensituation an der russisch-ukrainischen Grenze erörtert, so sein Pressechef – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán und Michel waren sich einig, dass sich die Situation verschlechtert und dass die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts fortgesetzt werden müssen, so Bertalan Havasi. Sie betonten, dass der Dialog fortgesetzt werden müsse und dass die Abwendung eines Krieges im Interesse ganz Europas, einschließlich Ungarns, liege.