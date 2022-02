Áder erörtert den wirtschaftlichen Nutzen der Ausstellung Planet Budapest 2021

In seinem Blue Planet-Podcast, der am Montag ausgestrahlt wurde, sprach Präsident János Áder über den wirtschaftlichen Nutzen der Nachhaltigkeitsausstellung Planet Budapest 2021 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Áder sprach in dem Podcast mit István Joó, stellvertretender Staatssekretär für Exportentwicklung und Regierungsbeauftragter für Planet Budapest, der auch an der Organisation des Budapester Wassergipfels im Jahr 2019 beteiligt war. Joó sagte, dass Ungarn dank des Wassergipfels ein wichtiger Akteur in der Wasserdiplomatie geworden ist. Áder sagte, der Wassergipfel habe einige wissenschaftliche, diplomatische und wirtschaftliche Vorteile gebracht, weshalb der Planet 2021 sein Thema auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Lebensmittelsicherheit erweitert habe.

Die Organisation der Messe kostete 9,7 Milliarden Forint, die aus dem Zentralhaushalt bezahlt wurden, aber die teilnehmenden Unternehmen erwarten 134 Milliarden Forint (380 Millionen Euro) an Geschäftsgewinnen aus den Möglichkeiten, die sich aus der Veranstaltung ergeben, sagte Joó. Áder sagte, dass etwa 4.000 geschäftliche Treffen während der Messe stattfanden und dass die Unternehmen nicht mehr auf verschiedene Kontinente reisen mussten, sondern „hier Gespräche mit der halben Welt führen konnten“.