Orbán trifft Präsident des Europäischen Rates in Granada

Ministerpräsident Viktor Orbán traf am Donnerstag in Granada mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel zu bilateralen Gesprächen zusammen, wie der Pressechef des Ministerpräsidenten mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán und Michel besprachen die Themen, die auf dem bevorstehenden zweitägigen EU-Gipfel behandelt werden sollen, so Bertalan Havasi gegenüber MTI. Der Ministerpräsident bekräftigte die ungarische Haltung in Bezug auf die dem Land geschuldeten EU-Gelder, die sich verschärfende Migrationssituation an den Grenzen des Kontinents, die wirtschaftliche Verlangsamung und den Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie die Frage des EU-Haushalts, sagte er.