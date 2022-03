Mining-Farm: Alles über Kryptowährungen

Kryptowährungen sind heute ein Begriff, der in aller Munde ist, wenn man sich in der Welt des Internets auskennt. Jeden Tag hören wir Nachrichten über den nächsten Aufstieg von Bitcoin, die Abspaltung von Ethereum und das Aufkommen vielversprechender neuer Altcoins. Auch wenn Sie nicht wissen, was sie sind, aber lernen wollen, wie man online Geld verdienen kann, wird dieser Artikel für Sie nützlich sein.

Die meisten Kryptowährungen haben keinen Eigentümer. Das ist der Vorteil von digitalem Geld. Kryptowährungen werden dezentralisiert verwaltet und man kann vom Handel mit digitalem Geld auf solchen Handelsplattformen wie Bitcoin Prime profitieren. Und jeder ist für die Ausgabe von Token verantwortlich. Sie werden mit der Computer-Hardware von jedermann abgebaut. Elektronische Geräte, die bestimmte mathematische Probleme lösen, geben Wertmarken aus. Solche mathematischen Probleme sind notwendig, um Transaktionen zwischen Nutzern von Kryptowährungen zu validieren.

Im Bitcoin-System muss jede Token-Transaktion bis zu 120 Bestätigungen erhalten. Erst dann wird sie validiert. Die an einer solchen Validierung beteiligten Geräte erhalten eine Belohnung. Diese landet in der Brieftasche ihres Besitzers. Der Prozess der Nutzung seiner Rechenleistung zur Validierung von Transaktionen wird als Mining bezeichnet. Der Begriff bedeutet im Englischen „Bergbau“. Der Begriff wurde oft für den Goldabbau verwendet. So begann man, ihn auf das neue Gold, den Bitcoin, anzuwenden. Personen, die diese Art von Tätigkeit ausüben, werden „Miner“ genannt. Der Begriff bezieht sich auch auf spezielle, handelsübliche Geräte für das Mining von Token.

Ursprünglich wurde das Bitcoin-Mining mit PCs durchgeführt. Doch das Netz wuchs, und die Leistung der Heimcomputer reichte nicht mehr aus. Es wurden Videokarten und später auch spezielle Farmen verwendet.

Als die passive Beteiligung des PCs nicht mehr ausreichte, um die normale Transaktionsrate von Bitcoin (der ersten Kryptowährung) zu unterstützen, begannen Handwerker, spezielle Geräte zu verwenden. Viele Menschen haben schnell herausgefunden, dass man mit Mining gutes Geld verdienen kann. Der moderne Bergbau ist im Wesentlichen eine freiwillige Vermietung der eigenen Kraft. Und wie jede andere Vermietung bringt auch sie Einnahmen. Wie bei der Vermietung von Immobilien oder Fahrzeugen gilt: Je teurer das Mietobjekt ist, desto mehr Einnahmen können erzielt werden. Im Fall des Bitcoin-Minings haben Mining-Farmen diesen Wert. Sie sind eine Kombination aus mehreren Grafikkarten und einem Kühlsystem.

Je mehr Rechenleistung das Gerät hat, desto mehr Token können erzeugt werden. Die Kombination mehrerer Videokarten ist eine großartige Möglichkeit, eine Ausrüstung aufzubauen, mit der sich ein regelmäßiges Einkommen erzielen lässt.

Was ist ein Bergbaubetrieb (Farm) in einfachen Worten? Es ist ein Ort, an dem Bitcoin und andere Kryptowährungen wachsen. Ohne solche Farmen wären die meisten Kryptowährungen nicht funktionsfähig. Leider ist das gezielte Bitcoin-Mining heute nicht gerade profitabel. Aber es gibt Hunderte von anderen Kryptowährungen, die durch Mining verdient werden können.

Um den beliebtesten Token, Bitcoin, zu „züchten“, braucht man eine leistungsfähigere Ausrüstung als bei anderen Kryptowährungen. Das Wort „Farm“ selbst kam aus den USA zu uns. Die Bergleute (Miner) haben ihre Computer so bezeichnet, die über mehrere Grafikkarten gleichzeitig verfügten. Übrigens konnten die Hersteller dieser PC-Komponenten mit der wachsenden Nachfrage nach leistungsfähigen Grafikkarten nicht Schritt halten. Und es gab eine Zeit, in der sie auf dem Markt Mangelware waren.

Um eine Belohnung von ein paar Satoshis zu erhalten, ist es notwendig, dass das Gerät einen neuen Block vor anderen entschlüsselt. Und je besser die Eigenschaften der Farm sind, desto mehr Satoshi können Sie bekommen. Immer mehr Miner, die die allererste Kryptowährung schürfen, wechseln heute zu speziellen ASIC-Mining-Geräten. Sie sind bereits für die Bedürfnisse des Bergbaus ausgelegt. Selbst die leistungsfähigsten Grafikkarten können nicht alle Anforderungen eines solchen Unternehmens erfüllen. Der Grund dafür ist, dass sie für einen anderen Zweck konzipiert sind – für Videospiele. Und um anderen einen Schritt voraus zu sein und den Block zu entschlüsseln, ist es wichtig, ein modernes Gerät mit einer hohen Hash-Rate zu verwenden.