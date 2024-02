Dogecoin und mehr: Welche Kryptowährungen werden außer Bitcoin in Online-Casinos verwendet

Wer ein Konto in einem sogenannten Krypto Online Casino eröffnet, kann in weiterer Folge Ein- sowie Auszahlungen mit digitalem Geld, also Kryptowährungen, vornehmen. Anstelle des Euro oder US Dollar wird dann mit Bitcoin, Dogecoin und Co. gearbeitet. Doch ist es empfehlenswert, sich gegen ein Online Casino mit Fiatgeld und für ein Online Casino mit Kryptowährungen zu entscheiden?

Wieso sich immer mehr Spieler für Krypto Online Casinos entscheiden

Tatsächlich punkten Krypto Online Casinos mit einigen Vorteilen, die nicht außer Acht gelassen werden können. Transaktionen, die mit digitalem Geld durchgeführt werden, sind in der Regel nicht nur kostengünstiger, sondern auch schneller und sicherer. Drei Faktoren, die die Zufriedenheit des Spielers erhöhen. Zudem kann die Anonymität gewahrt bleiben. Das aus dem Grund, weil im Zuge der Transaktion mit Kryptowährungen keine persönlichen Bankinformationen angegeben werden müssen.

Welche Kryptowährungen, ausgenommen Bitcoin, akzeptieren Krypto Online Casinos?

Ganz egal, ob man sich für ein Dogecoin Casino entscheidet oder ein Online Casino wählt, in dem nur Bitcoin akzeptiert wird: Krypto Online Casinos punkten also mit einigen Vorteilen, die abhängig von der gewählten Kryptowährung bestehen.

Wichtig ist, sich im Vorfeld jedoch mit der Frage zu befassen, welche Kryptowährungen werden akzeptiert. In der Regel kann das Konto eines Online Casinos mit folgenden Kryptowährungen – ausgenommen Bitcoin – kapitalisiert werden (alphabetische Reihenfolge):

Binance Coin

Dogecoin

Ether

Litecoin

XRP

Aufgrund der Tatsache, dass Bitcoin in (fast) jedem Krypto Online Casino akzeptiert wird, muss nicht explizit nach einem eigenen Bitcoin Online Casino gesucht werden.

Binance Coin

Der Binance Coin ist die Währung der größten Kryptobörse der Welt: Binance. Der Binance Coin ist einerseits für seine geringen Gebühren bekannt, andererseits für seine schnelle Transaktion. In den letzten Jahren ist die Marktkapitalisierung extrem gestiegen, sodass sich der Binance Coin problemlos unter den Top 10 der Kryptowährungen halten kann. Die steigende Marktkapitalisierung hat auch dazu beigetragen, dass sich immer mehr Online Casinos dafür entschieden haben, den Binance Coin als Zahlungsmethode zu akzeptieren.

Dogecoin

Alles begann mit einem Scherz: 2013, als der Dogecoin auf den Markt kam, wollte man ein Satireprojekt gegenüber dem Bitcoin starten. Doch der Meme Coin entwickelte sich plötzlich zu einer der beliebtesten Kryptowährungen. Angefeuert von Elon Musk, der als großer Fan der Kryptowährung gilt, stieg die Marktkapitalisierung ebenfalls, sodass der Coin unter die Top 15 rutschen konnte. Das große Ziel? Die 1 US Dollar-Grenze überspringen. Das Allzeithoch wurde im Mai 2021 aufgestellt: 0,68 US Dollar.

Die Kryptowährung Dogecoin punktet ebenfalls mit niedrigen Gebühren sowie einer schnellen Transaktionszeit.

Ether

Bei Ether handelt es sich um die Währung der Plattform Ethereum. Laut Marktkapitalisierung liegt Ether auf Platz 2 – Ether wird auch als „die ewige Nummer 2“ bezeichnet.

Ethereum, geschaffen von Vitalik Buterin, ist eine Plattform für dezentrale Anwendungen. Der große Unterschied gegenüber der Kryptowährung Bitcoin? Ethereum ist eine Plattform und Ether die Währung, während der Bitcoin eine reine Kryptowährung ist. Über Ethereum können etwa intelligente Verträge, sogenannte Smart Contracts, erstellt werden.

Ether wird nicht nur wegen der hohen Marktkapitalisierung in Online Casinos akzeptiert, sondern auch aufgrund der sehr schnellen Transaktionszeit.

Litecoin

Hinter dem Litecoin steckt ein ehemaliger Mitarbeiter von Google – und zwar Charlie Lee. Dieser hat 2011 den Litecoin auf den Markt gebracht. Dadurch wurde eine alternative Kryptowährung erzeugt, die jedoch am Protokoll des Bitcoin basiert. In erster Linie hat Lee den Litecoin entwickelt, um eine schnellere und effizientere Lösung zu bieten. Doch noch hat der Litecoin das Nachsehen gegenüber dem Bitcoin. Nicht nur mit Blick auf die Marktkapitalisierung, sondern auch dann, wenn man sich mit den Online Casinos befasst, die die Kryptowährung akzeptieren. Wer mit Litecoin arbeiten will, wird merken, dass es nur ein geringes Angebot an Online Casinos gibt, die diese Kryptowährung als Zahlungsmethode zur Verfügung stellen.

XRP

Im Jahr 2012 wurde XRP von Ripple Labs entwickelt. Ripple wurde eigens für den Finanzsektor und grenzüberschreitende Zahlungen entwickelt. Der Unterschied zwischen XRP und anderen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Litecoin? XRP befindet sich auf einer zentralisierten und genehmigungsbasierten Blockchain. Das heißt, diese Kryptowährung ist