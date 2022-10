PayPal – die Nutzung mit Kryptowährungen

PayPal wird in unserer modernen Welt immer häufiger genutzt und viele Menschen entdecken, wie bequem eine Finanztransaktion mit einem der führenden Finanzdienstleister durchgeführt werden können. Die meisten Menschen nutzen PayPal, um im Internet zu shoppen oder bequem Gelder zu transferieren. Was die wenigsten Menschen wissen ist, dass PayPal mit der Zeit geht und nun auch neue Möglichkeiten anbietet, die für viele Menschen interessant sein dürften.

Schaut man nach Amerika, so wird man bemerken, dass dort seit Beginn des Jahres 2021 Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum mit PayPal zu erwerben sind. Dies ist besonders für Trader interessant, die den bequemen Weg gehen wollen und die bekannten Kryptowährungen direkt über ihren PayPal-Account erwerben möchten. Selbstverständlich wird gleichzeitig angeboten, die virtuellen Währungen auch über einen Drittanbieter zu beziehen, wenn dieser eine Zahlung mit PayPal zulässt. Aber nicht nur in Amerika ist der Erwerb von Kryptowährungen via PayPal möglich, sondern auch in Großbritannien hat man die Zeichen der Zeit erkannt und somit ist es auch dort möglich, Bitcoin und Ethereum über PayPal zu beziehen.

Wie kauft man in Deutschland Kryptowährungen via PayPal?

Neue Kryptofunktionen bei Paypal und diese sind teilweise auch schon erfolgreich umgesetzt. In Deutschland konnte bis vor kurzer Zeit noch keine Kryptowährung mit PayPal erworben werden. Dies hat sich geändert und somit kann man auch hierzulande unkompliziert Kryptowährungen erwerben. Wichtig hierbei ist, dass man bei einer sogenannten Kryptobörse angemeldet sein muss. Ist man erfolgreich registriert, so ist für eine erfolgreiche Transaktion eine Grundvoraussetzung, dass die Kryptobörse PayPal als Bezahldienstleister akzeptiert. Die meisten Börsen bieten dem Anleger an, ein Wallet zu nutzen, wo die erworbenen Coins abgelegt werden können.

Bietet ein Kauf von Bitcoins über PayPal einen Vorteil?

Nutzt man bereits PayPal, so wird man die übersichtliche und einfache Handhabung zu schätzen gelernt haben. Besonders die Zeitersparnis überzeugt viele Nutzer, da das lästige Eintragen von Bankdaten entfällt und somit eine Überweisung eine Sache von Sekunden ist. Besonders im Bereich der Kryptowährungen ist es wichtig, eine schnelle Reaktionszeit nutzen zu können. Ist es gewünscht, die Transaktionen blitzschnell durchzuführen, so bietet sich PayPal aus diesem Grund an. Diese Geschwindigkeit ist im Handel mit den virtuellen Währungen sehr wichtig, da sich die Kurse in kürzester Zeit ändern können.

Neue Kryptofunktionen

Für den Kunden ist es sehr praktisch, dass mit den neuen Funktionen nicht nur reguläre Währungen, wie der Dollar, der Euro oder das Pfund, als Zahlungsmittel genutzt werden können, sondern auch Bitcoin & Co. Dies erfreut moderne Nutzer des Zahlungsdienstleisters, da Onlinezahlungen durch diese neuen Funktionen praktisch nicht mehr auf reguläre Währungen limitiert sind. PayPal sieht in den gängigen Kryptowährungen nicht nur einen vorübergehenden Trend, sondern der Zahlungsdienstleister behandelt die virtuellen Währungen gleichberechtigt. Für PayPal ist dies ein großer Schritt und somit schließt PayPal auch zu den bekannten Anbietern Coinbase und Gemini auf und macht Boden gut. Sind die Kryptowährungen in die Zahlungsfunktion integriert, so werden Kryptowährungen noch mehr Akzeptanz erfahren und als reguläres Zahlungsmittel behandelt werden. Die neuen Funktionen haben auch einen weiteren Vorteil, da bei einer internationalen Transaktion auch die lästigen Umrechnungskurse entfallen. Gleichzeitig muss bei einer Überweisung keine Bank oder ein weiterer Finanzdienstleister involviert werden und somit kann über nur einen Anbieter der gewünschte Vorgang abgeschlossen werden.