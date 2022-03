Ungarn half letzte Woche über 3.000 Menschen bei der Rückkehr in ihr Heimatland

Ungarn hat in den vergangenen sieben Tagen 3.077 Drittstaatsangehörigen, die aus der Ukraine geflohen sind, bei der Rückkehr in ihr Heimatland geholfen. 19 Charterflugzeuge waren an der Operation beteiligt, wie Außenminister Péter Szijjártó am Samstag auf Facebook mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die größte Gruppe bildeten die 2.067 indischen Staatsangehörigen, sagte er und fügte hinzu, dass insgesamt 5.615 Inder aus der Ukraine evakuiert worden seien. In den vergangenen Tagen seien insgesamt 306 nigerianische, 227 chinesische, 217 marokkanische, 160 Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate, 54 ägyptische und 46 israelische Staatsbürger auf diesem Weg durch Ungarn gereist, sagte Szijjártó. Seit Ausbruch des Krieges haben ungarische Diplomaten mit8.115 Bürgern aus 12 Ländern bei der Rückkehr in ihre Heimat geholfen, sagte er.

Vor kurzem haben Ungarn und Ägypten vereinbart, in Ägypten gestrandeten ukrainischen Staatsbürgern zu helfen, über Ungarn in die Ukraine zurückzukehren. Über 10.000 ukrainische Touristen sollen auf diese Möglichkeit warten, sagte der Minister. Bis heute haben 3.828 ukrainische Staatsbürger Ägypten mit Sonderflügen in Richtung Ungarn verlassen, um näher an ihrem Heimatland zu sein, sagte Szijjártó.