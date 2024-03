Ungarn und die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnen Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit

Ungarn und die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Mittwoch in Budapest ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet, das die Voraussetzungen für ein 5 Milliarden Euro schweres Sanierungsprojekt schafft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Abkommen wurde vom ungarischen Außenminister Péter Szijjártó und dem Staatsminister für Außenhandel der Vereinigten Arabischen Emirate, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, unterzeichnet, teilte das Außenministerium in einer Erklärung mit. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen sagte Szijjártó, das „Vorzeigeprojekt“ des VAE-Entwicklungsunternehmens Eagle Hills werde der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Länder und der Entwicklung Budapests neue Impulse verleihen. Im Rahmen des Projekts „wird das verlassene Industriegebiet um den Rákosrendező-Bahnhof und den Rangierbahnhof im Norden der Stadt in ein neues Stadtviertel mit Funktionen in den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Handel und Sport umgewandelt“, sagte der Außenminister.

Er sagte, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Ungarn und den VAE auch den Weg für Investitionen in anderen Wirtschaftszweigen ebnen könnte. Szijjártó wies darauf hin, dass der bilaterale Handel zwischen Ungarn und den VAE auf über 1 Milliarde Dollar pro Jahr gestiegen sei und verwies auf die Präsenz ungarischer Unternehmen in der Lebensmittelindustrie und im IKT-Sektor der Emirate. Al Zeyoudi bezeichnete das Abkommen als „Meilenstein“ für die Wirtschaftsbeziehungen mit Ungarn und sagte, es gebe Potenzial für eine weitere Zusammenarbeit in der Lebensmittelindustrie und im Energiesektor, einschließlich Kernkraft und erneuerbare Energien.