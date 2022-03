3.488 Flüchtlinge kamen am Donnerstag in Budapest an

Insgesamt 3.488 Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, darunter 1.326 Kinder, kamen am Donnerstag mit dem Zug in Budapest an, teilte die Budapester Polizei auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die meisten der Flüchtlinge suchten Informationen und setzten ihre Reise fort oder kamen bei Verwandten unter. Die Behörden und Wohltätigkeitsorganisationen boten 63 Personen, darunter 34 Kinder, eine Unterkunft, so police.hu.

An den Budapester Bahnhöfen Keleti und Nyugati sind Polizeibeamte im Einsatz, um Menschen auf der Flucht aus der Ukraine zu helfen. Sie arbeiten mit der Katastrophenschutzbehörde, der Einwanderungsbehörde, der Staatsbahn MÁV, den Budapester Verkehrsbetrieben und Hilfsorganisationen zusammen, so die Polizei.