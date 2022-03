4.002 ukrainische Flüchtlinge kamen am Montag in Budapest an

Insgesamt 4.002 Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, darunter 308 Kinder, sind am Montag mit dem Zug in Budapest angekommen, teilte die Budapester Polizei (BRFK) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Behörden haben für 291 Personen, darunter 66 Kinder, eineorganisiert, teilte die BRFK am Dienstag auf police.hu mit. Viele der Flüchtlinge seien auf dem Weg zu Verwandten oder zu weiteren Zielen, hieß es. Die BRFK hilft denan den Bahnhöfen Nyugati und Keleti. Man stehe in ständigem Kontakt mit der Direktion für Katastrophenmanagement, der Migrationsbehörde, Transportunternehmen und Hilfsorganisationen, um den Flüchtlingen bei der Beschaffung von Lebensmitteln, Transport und Unterkunft zu helfen, so police.hu.