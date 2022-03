Regierung eröffnet Flüchtlingseinrichtung in der Nähe des Bahnhofs Keleti

Das Budapester Verteidigungskomitee wird am 21. März eine neue Transithalle für ukrainische Flüchtlinge in der Nähe des Keleti-Bahnhofs eröffnen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neue Einrichtung wird Dolmetscher, medizinische Dienste, Platz für Mütter mit kleinen Kindern, Internetzugang und Toiletten in einem beheizten Bereich bieten, so das Büro in einer Erklärung. Die Mitarbeiter werden bei der Organisation von, Reisen und der Bearbeitung vonbehilflich sein, so die Erklärung weiter.werden Lebensmittel, Hygieneartikel und andere Spenden an die Kriegsflüchtlinge verteilen, heißt es in der Erklärung.