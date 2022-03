Produktionsstart der Verteidigungsindustrie in Kaposvár

Vierzig in der Türkei hergestellte gepanzerte taktische Gidran-Fahrzeuge werden in Kaposvár mit funk- und elektrotechnischen Geräten ausgestattet, und in Zukunft sollen Teile für weitere hundert Fahrzeuge hergestellt werden, sagte der für die Entwicklung der Verteidigung zuständige Regierungsbeauftragte am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gáspár Maróth sagte auf einem Workshop imder Universität Óbuda in Kaposvar, dass die gepanzerten taktischen Gidran-Fahrzeuge, von denen die ungarische Armee zehn Stück gekauft hat und den Kauf von mehreren hundert weiteren plant, eine „symbolische Entwicklung“ der hochmodernen türkischen Verteidigungsindustrie darstellen.

Der Minister für Innovation und Technologie, László Palkovics, erklärte auf der Veranstaltung, dass der intelligente Innovationspark in Kaposvár auch in die Forschung und Entwicklung der Verteidigungsindustrie einbezogen werde, die ein „großes Zukunftspotenzial“ habe. Finanzminister Mihály Varga, Vorsitzender des Stiftungsrates der Rudolf-Kálmán-Stiftung der Universität Óbuda, sagte, die Pandemie und der Krieg hätten gezeigt, dass eine stabile Wirtschaft, die auch auf die unerwartetsten Situationen vorbereitet sei und über eine autarke Verteidigungs- und Gesundheitsindustrie verfüge, „von größter Bedeutung“ sei.