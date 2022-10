Moderne Armee erfordert Zusammenarbeit mit Verteidigungsindustrie und IT-Sektor

Die Zusammenarbeit zwischen dem Militär, der nationalen Verteidigungsindustrie und dem IT-Sektor wird zu einer modernen Armee führen, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht, sagte der Verteidigungsminister am Dienstag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky sagte am ersten Tag der Info Space Conference in Balatonfüred (Westungarn), dass die Verteidigungsindustrie zwar eine führende Rolle bei der Innovation spiele und ihre Entdeckungen auf die zivile Welt übergriffen, dass aber auch das Gegenteil geschehe, nämlich dass „Start-ups dank der Möglichkeiten der Digitalisierung in die Welt des Militärs eindringen“. Auf der von der Vereinigung „Informatik für die Gesellschaft“ organisierten Konferenz erklärte der Minister, dass die Aufgabe des Wiederaufbaus eines starken und effektiven Militärs nach der Amtsübernahme der Fidesz-Regierung im Jahr 2010 von Grund auf neu begonnen habe, wobei die Entwicklungen auf der Grundlage der europäischen Verteidigungsindustrie die ungarische Armee NATO-kompatibel machten.

Ungarn gehöre bereits zu den NATO-Ländern, die 2 % des BIP für die Verteidigung ausgäben, so der Minister. Angesichts des Krieges in Ungarns Nachbarschaft und des Drucks durch die illegale Migration müssten jedoch mehr als 2 % für verteidigungsbezogene Aufgaben ausgegeben werden. Zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen merkte er an, dass die Produktionskapazitäten der Verteidigungsindustrie des Landes ausgebaut würden und die militärische Entwicklung auch ein einheitliches System der digitalen Integration umfasse. Zu den Innovationsaufgaben gehöre die Entwicklung neuer integrierter Drohnen- und Kommunikationstechnologien, so der Minister. Das ungarische Forschungsinstitut für Verteidigungsinnovation wird als Unterstützungsarm des Verteidigungsministeriums eingerichtet und wird sich auf das Innovationsökosystem aus militärischer Sicht konzentrieren, kündigte Szalay-Bobrovniczky an.