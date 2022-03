Ungarn plant weitere humanitäre Hilfslieferungen an die Ukraine

Ungarn wird in Kürze eine weitere humanitäre Hilfslieferung in die Ukraine durchführen, diesmal mit medizinischer Ausrüstung, wie Regierungssprecherin Alexandra Szentkirályi in einer am Samstag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szentkirályi sagte, die Lieferung werde Klemmen, Scheren, Instrumentenschalen, Infusionssets, Verbände, chirurgische Handschuhe und Medikamente umfassen. Die medizinischenwerden bereits aus staatlichen Lagerbeständen abgeholt und in den nächsten Tagen verschickt, fügte sie hinzu. Szentkirályi wies darauf hin, dass Ungarn seit Ausbruch des Krieges bereits 200 Beatmungsgeräte, 250 Patientenmonitore, 25 zentrale Monitore, 100 Infusionspumpen und Blutbeutel an die Ukraine geliefert hat. „Die Regierung hält an ihrem Standpunkt fest, dass sich Ungarn aus dem Krieg in der Ukraine heraushalten muss, aber sie ist weiterhin bereit, humanitäre Hilfe zu leisten“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass die Regierung die Gesundheitsversorgung für alleaus der Ukraine sicherstellt, während diejenigen, die sich für einen längeren Aufenthalt im Land entscheiden, Anspruch auf das gleiche Versorgungsniveau wie ungarische Bürger haben.