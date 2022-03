Szijjártó: „Krieg in der Ukraine tritt in eine neue Phase“

Laut Außenminister Szijjártó ist der Krieg in der Ukraine in eine neue Phase eingetreten, in der Ungarn noch entschlossener handeln muss, um seine nationalen Interessen an Frieden und Sicherheit zu gewährleisten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Rande eines Treffens dererklärte Péter Szijjártó, dass die in der vergangenen Woche angenommene Position dervoll und ganz mit den nationalen Sicherheitsinteressen Ungarns übereinstimme: Es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass das Militärbündnis in den Krieg verwickelt werde und der Konflikt über die Grenzen der Ukraine hinaus eskaliere. Szijjártó warnte davor, dass die Einrichtung einerin der Ukraine, wie sie von mehreren Ländern vorgeschlagen wurde, die Gefahr eines Luftkriegs mit sich bringen würde. Ein anderer Vorschlag, einein der Ukraine einzurichten, würde das Risiko eines Krieges mit westlichen Streitkräften an Land mit sich bringen, fügte er hinzu. „Wir sollten über diese Fragen klar sprechen. Dies ist ein neues Kriegsrisiko.“

Die Regierung hat eine eindeutige Position bezogen: Ungarn wolle sich aus diesem Krieg heraushalten, sagte er. Sie bestehe auf der Position der NATO und lehne beide Vorschläge ab, die das Risiko eines neuen Krieges mit sich brächten, fügte er hinzu. Ungarn blockiert keine Entscheidungen über die Lieferung weiterer Waffen durch die EU-Mitgliedsstaaten an die Ukraine, aber es wird weder Waffen liefern noch zulassen, dass tödliche Hilfsgüter sein Territorium durchqueren, sagte er und fügte hinzu, dass solche Lieferungen als militärische Ziele gelten.