Starke Verteidigungsindustrie im Interesse der Sicherheit Ungarns

Der Aufbau einer starken Verteidigungsindustrie liege im Sicherheitsinteresse Ungarns, Investitionen in diesen Sektoren sicherten dem Land einen strategischen Vorsprung, sagte der Verteidigungsminister am Dienstag in Brüssel am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung werde ein nationales Verteidigungsinnovationssystem einrichten, das mit dem internationalen Netzwerk verbunden sei, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Im Rahmen der laufenden Umstrukturierungen in den Ministerien wird die N7 National Defence Industry Innovation Holding Ltd. vom Ministerium für Technologie und Industrie in das Verteidigungsministerium verlagert, sagte er. Das Unternehmen wird vom scheidenden Minister für Technologie und Innovation, László Palkovics, geleitet werden, fügte Szalay-Bobrovniczky hinzu.

Die Umstrukturierung habe auch Änderungen und Rationalisierungen im Verteidigungsministerium zur Folge, sagte Szalay-Bobrovniczky. Er sagte, dass Gáspár Maróth, der Staatssekretär für die Entwicklung der Verteidigung, seinen Posten zum 15. November verlassen werde und seine Aufgaben von Gábor Gion, dem Staatssekretär für strategische Analysen, übernommen werden. Szalay-Bobrovniczky lobte die „zeitlosen Verdienste“ von Maróths Arbeit als Regierungskommissar und Staatssekretär bei der Vorbereitung des ungarischen Verteidigungs- und Armeeentwicklungsplans.