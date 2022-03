Ungarn: Regionale Wasserbehörden geben Dürrewarnungen heraus

In den Gebieten, die von acht regionalen Wasserwirtschaftsbehörden in Ungarn verwaltet werden, wurde Dürrealarm ausgelöst, teilte die nationale Wasserwirtschaftsbehörde (OVF) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Ungarn herrscht seit Mai letzten Jahres eine 2,5-monatige Dürre, so die Behörde. Allein der Monat März dieses Jahres sei 93 % trockener gewesen als in den Vorjahren, so die Behörde. „Die Ausrufung der Warnungen war notwendig, weil die Daten unserer Dürreüberwachungsnetze auf einen leichten bis mäßigenin fast dem gesamten Land hindeuten und die für die kommenden Tage vorhergesagten Niederschläge keine wesentliche Verbesserung bringen werden“, sagte die Behörde und fügte hinzu, dass Wasserwirtschaftsexperten bisher Wasserpumpen in Betrieb genommen und Vorkehrungen zum Auffüllen von Reservoirs getroffen haben.