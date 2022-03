Ungarn: Rund 10.000 Flüchtlinge kamen am Montag aus der Ukraine

5.156 Personen sind am Montag direkt aus der Ukraine nach Ungarn eingereist. Weitere 4.741 Personen, die aus Rumänien eingereist sind, gaben an, aus der Ukraine zu kommen, teilte das nationale Polizeipräsidium mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Polizei stellte 1.142 Personen befristetemit einer Gültigkeitsdauer von 30 Tagen aus, wie auf der Website der Polizei am Samstag zu lesen war. Die Inhaber solcher Genehmigungen müssen sich innerhalb von 30 Tagen an eine örtliche Einwanderungsbehörde in der Nähe ihres Wohnsitzes wenden, um dauerhafte Dokumente zu beantragen, hieß es weiter.

Die Budapester Polizei nahm 1.140 Flüchtlinge, darunter 415 Kinder, die mit dem Zug ankamen auf, so die Website der Budapester Polizei. Die Flüchtlinge, die mit Sonderzügen am Bahnhof Kőbánya felső im Osten Budapests ankamen, wurden mit Bussen zum Sport- und Veranstaltungszentrum BOK gebracht, das als humanitärer Transitpunkt dient. Die Behörden brachten 73 Personen, darunter 49 Kinder, in Unterkünfte in der Hauptstadt und in den Außenbezirken. Die Polizei hat 31 ukrainische Dolmetscher unter Vertrag genommen und arbeitet eng mit Mitarbeitern der Katastrophenschutzbehörde, der Einwanderungsbehörde, der Budapester Stadtverwaltung sowie zahlreichen Hilfsorganisationen zusammen, heißt es in der Erklärung.