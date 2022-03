HTEC investiert 4,7 Milliarden Forint in ungarische IT-Zentren

Das in den USA ansässige Technologieberatungs- und Entwicklungsunternehmen HTEC wird 4,7 Mrd. Forint (12,6 Mio. EUR) investieren, um in vier ungarischen Städten IT-Zentren einzurichten, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag in Szeged (Südungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

HTEC werde die IT-Zentren in der Hauptstadt, in, Szeged undeinrichten und über 600 Arbeitsplätze schaffen, sagte Szijjártó. Er sagte, das Projekt helfe ausgebildeten jungen Menschen bei der Arbeitssuche und trage dazu bei, dass junge„nicht nur in Ungarn, sondern auch in Städten außerhalb Budapests“ bleiben. Solche Projekte können erheblich zu einer „Dimensionsverschiebung in der ungarischen Wirtschaft“ beitragen, fügte er hinzu. Die Regierung wird die Investitionen mit einem Zuschuss von 700 Millionen Forint unterstützen, fügte er hinzu. HTEC wird das IT-Zentrum inmit 250 Personen besetzen. In den anderen drei Zentren werden jeweils 120 Mitarbeiter beschäftigt sein.