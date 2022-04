Passagierzahlen am Flughafen Budapest steigen im März um 30 Prozent

Die Passagierzahlen des Internationalen Flughafens Budapest Liszt Ferenc stiegen im März im Vergleich zum Vormonat um 30 % auf über 796.000 Passagiere, was auf die Nachfrage nach der Pandemie und die saisonale Nachfrage zurückzuführen ist, so der Flughafenbetreiber – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl für den letzten Monat spiegelt einen dreizehnfachen Anstieg im Vergleich zum März 2021 wider, so der(BA) in einer Erklärung. Derzeit bieten 29 Fluggesellschaften Direktflüge zu 91 Zielen von Budapest aus an, was 80 % des Niveaus vor der Pandemie entspricht, so der Flughafen, der darauf hinwies, dass neue Ziele wie Abu Dhabi, Akaba, Kaunas, Lappeenranta, Malta, Shannon und Turin zur ursprünglichen Liste der Ziele hinzugefügt wurden. Im März waren die beliebtesten Ziele Tel Aviv, London und Dubai, so Budapest Airport.