Kaufmännische Berufsausbildung an der Audi Hungaria Schule in Györ

„Sei dabei und gestalte Deine Zukunft!“ – Unter diesem Motto wird seit 2017 die zweijährige duale Ausbildung „Fremdsprachige Industriekauffrau / Fremdsprachiger Industriekaufmann“ angeboten.

Die duale Berufsausbildung findet an zwei Lernorten, überwiegend in deutscher Sprache statt. Die theoretischen Grundlagen erwerben die Auszubildenden an zwei Schultagen pro Woche in der Audi Hungaria Schule, die sie an drei Tagen in der Woche bei einem Partnerunternehmen in der Praxis umsetzen können. Dadurch erhalten sie während der zweijährigen Ausbildung einen umfassenden Überblick über die Abläufe und Prozesse in den verschiedenen Abteilungen eines Industrieunternehmens.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventinnen und Absolventen neben dem Abschlusszeugnis der Audi Hungaria Schule das Zertifikat „Deutsche duale Berufsbildung im Ausland“ der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer und das Zeugnis der ungarischen Industrie- und Handelskammer. Des Weiteren haben sie die Möglichkeit das Fremdsprachenzertifikat Englisch der Kultusministerkonferenz, das ICDL Workforce Base-Zertifikat und das Zertifikat SAP4school zu erwerben.

Die duale Berufsausbildung ist ein Erfolgsmodell, welches den Unternehmen qualitativ hochwertig ausgebildete Fachkräfte sichert. Dass dieses Ausbildungsangebot jungen Menschen eine hervorragende berufliche Grundlage bietet, spiegelt sich in den Statements der aktuellen und ehemaligen Auszubildenden wider.

„Mein Bruder hat schon diese Ausbildung absolviert und sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier erwerben wir neben den theoretischen Grundlagen auch praktische Fertigkeiten, dadurch bekommen wir eine tolle Vorbereitung auf das Berufsleben.” (Patrik, Klasse 13)

„Ich habe eine Fachoberschule für Wirtschaft absolviert, so hatte ich schon eine solide Basis für die Berufliche Bildung, zusammen mit den hier erworbenen Kenntnissen ist das bei einem späteren Studium für mich ein wesentlicher Vorteil.” (Zsófi, Klasse 14)

„Ich setze meine Erfahrungen aus der dualen Berufsausbildung erfolgreich im Bereich Beschaffung bei Audi Hungaria ein. Ich bin sehr stolz, dass ich 2021 für meine Leistungen mit dem Preis ’Bester Azubi‘ ausgezeichnet wurde.” (Richard, Abschlussjahrgang 2020)

„Die duale Ausbildung, insbesondere das Ausprobieren in verschiedenen Unternehmensbereichen waren sehr spannend. Die hier gemachten Erfahrung haben mir bei beruflichen Entscheidungen sehr geholfen.” (Zsanett, Abschlussjahrgang 2021)

Der Bewerbungszeitraum für das Ausbildungsjahr 2022/23 läuft bis zum 30. April 2022. Bewerbung einfach online über die Homepage der Audi Hungaria Schule (https://audischule.hu/de/bewerbungsverfahren) möglich.

Weitere Infos zu Bildungsangebot und Bewerbungsprozess:

https://audischule.hu/de/berufliche-bildung

