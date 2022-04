Der Spezialist für Lofttüren

Der industrielle Stil ist in den letzten Jahren etwas geworden, das immer beliebter wird. Wohnraum wird knapp und viele alte Fabrikanlagen werden zu Lofts umfunktioniert. Es gibt einen gewissen Charme, wenn man sich ein Loft zulegt. Man hat hohe Decken, riesige Räume und der offene Wohnstil ist etwas, das viele Menschen mögen. Zum anderen hat man durch riesige Fenster auch jede Menge Tageslicht.

Wenn man einen solch großen Raum hat kann man ihn sehr individuell gestalten. Metalworxx ist die Firma, die einem dabei hilft, seine Wohnräume abzutrennen, aber auch offen zu gestalten. Gerade die Lofttüren sind dabei super beliebt.

Was kann man in der Raumgestaltung machen?

Metalworxx hat sich nicht nur auf Türen spezialisiert. Man kann sich auch Fenster als Trennung für die verschiedenen Räume wählen. So bleibt der industrielle Charakter erhalten, man pflegt dabei aber gleichzeitig einen gemütlichen Wohnstil. Oft denken viele Menschen, dass eine alte Firmenhalle kalt und ungemütlich wirkt. Das muss aber absolut nicht der Fall sein, mit der richtigen Einrichtung, der Unterteilung der verschiedenen Wohnräume und ein wenig Dekoration kann man sich durchaus einen sehr gemütlichen Ort schaffen, den man sein Zuhause nennt.

Metalworxx bietet die verschiedensten Türen an. Dabei ist die Pivottür besonders zu nennen. Sie kann ganz unterschiedlich erstellt werden. Ob sie als einfache Tür gestaltet wird oder als solche, die sich wie ein Scheunentor bedienen lässt, ob sie eine Verankerung nur unten hat, um die sie sich dreht oder ob sie ihre Befestigungspunkte oben und unten hat, Metalworxx bietet dir alles, was du dir vorstellen kannst.

Dabei ist der Vorteil, dass Metalworxx dir deine Türen auf Maß anfertigt. Ganz egal ob du einen bestehenden Eingang hat, in den du eine Tür einlassen möchtest oder ob du dir eine neue Wand einziehst, alles kann gemacht werden. Dabei kommen die Fachleute vor Ort, sehen sich die Begebenheiten an, beraten dich fachgerecht, nehmen Aufmaß und fertigen die Tür nach deinen Vorstellungen. Wenn du möchtest kannst du dir Tür selbst einbauen oder du läßt die Fachleute von Metalworxx kommen und die Arbeit für dich machen.

Du hast die Wahl bei Material und Farben

Metalworxx ist Fachmann für alle Arten von Türen. Du kannst das Material wählen, aus dem sie gemacht werden sollen. Klassisch sind Türen mit einem Stahlrahmen, wenn dir aber Holz besser gefallen sollte kannst du das auch wählen. Du kannst auch deine Tür komplett einfach nur aus Glas nehmen, wenn dir das gefällt.

Die Fachleute werden dich dann beraten, was für die Art von Tür deiner Wahl die beste Schließung ist. So kann es sein, dass für eine komplette Glastür eine Doppeltür nicht so geeignet ist oder du vielleicht am besten eine Schiebetür einplanst.

Gerade wenn du wenig Platz zur Verfügung hast kann eine Schiebetür eine sehr gute Wahl sein. Sie lässt sich ganz einfach zur Seite schieben, du musst nur den nötigen Platz an der Wand einplanen. Du kannst sie auf Schienen gelagert nehmen oder auch statt dessen das Konzept der Scheunentür wählen, bei dem die Tür in eine Schiene wie bei einer Scheune eingehangen wird.

Was du auch gerne möchtest, Metalworxx ist der Partner an deiner Seite.