Meilenstein auf dem Gebiet der Beruflichen Bildung

Kooperationsvereinbarung zwischen der Széchenyi István Universität und der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Am 8. Mai 2024 wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen der Széchenyi István Universität und der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr unterzeichnet, in deren Sinne den Absolventen der dualen kaufmännischen Berufsausbildung der Schule die Anerkennung von wertvollen Kreditpunkten für ihr Universitätsstudium ermöglicht wird.





Den Festakt eröffnete der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger- und Betreiberstiftung, Emil Kauschitz, der in seiner Ansprache betonte, dass diese bahnbrechende Kooperationsvereinbarung einen Meilenstein markiere und den Absolventen der beruflichen Ausbildung neue Möglichkeiten eröffne. Er äußerte die Hoffnung, dass diese Partnerschaft die Basis für zukünftige Alternativen, sowohl für die Auszubildenden als auch für die Schule bilde. Des Weiteren richtete er Dankesworte an alle, die diese Kooperation ermöglicht haben.

Von Seiten der Schule begrüßte Schulleiter Andreas Gering die Anwesenden und gab seiner Freude Ausdruck, dass mit dieser Kooperationsvereinbarung die Anerkennung beruflicher Qualifikation im Studium gelungen sei, denn diese sei von entscheidender Bedeutung für die persönliche Entwicklung der jungen Menschen und trage zugleich zur Stärkung der Gesellschaft bei. „Unsere Abteilung für Berufliche Bildung vermittelt in Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern wertvolles theoretisches Wissen gepaart mit wichtigen praktischen Fähigkeiten, auf deren Basis die effiziente Gestaltung eines späteren Studiums oder der beruflichen Laufbahn unserer Absolventen gefördert, aber auch das Bildungsangebot der Stadt bereichert wird.” Auch der Schulleiter schloss seine Ansprache mit der Danksagung an alle Beteiligten, die an dieser wegweisenden Vereinbarung mitgewirkt haben.

Dr. Elisabeth Knab, Gründungsvorsitzende der Stiftung der Széchenyi István Universität, die schon seit der Gründung der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr deren Entwicklung aktiv begleitet und fördert, bezeichnete diese Kooperationsvereinbarung als Meilenstein. „Für mich persönlich spielt der heutige Tag auch eine emotionale Rolle, denn mit dieser einzigartigen Vereinbarung, ist ein Traum in Erfüllung gegangen.” Weiter hob Frau Dr. Knab hervor, die Audi Hungaria Deutsche Schule sei erfolgreich, da sie anders sei und mehr zu bieten habe als andere Bildungseinrichtungen. Zum gemeinsamen Erfolg hätten viele engagierte Menschen eine Menge beigetragen, ihnen drückte sie ihre tief empfundene Dankbarkeit aus.

Dr. Zsolt Kovács, stellvertretender Vorsitzender für Allgemeines und Bildung der Széchenyi István Universität betonte, die Universität lege gesteigerten Wert auf international anerkannte, qualitativ hochwertige Bildung und Forschung. Er sei stolz darauf, dass die Universität mittels ihrer sogenannten „Dritten Mission” auch zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft beitrage. Nachdem die Audi Hungaria der wichtigste Partner der Universität ist, sei es selbstverständlich, dass auch mit der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr ausgezeichnete Beziehungen gepflegt würden. „Auf der Grundlage dieser Kooperationsvereinbarung wollen wir begabten Schülern der dualen Ausbildung Fremdsprachige/r Industriekauffrau/mann den Weg zum Studium ebnen. Absolventen dieser Berufsausbildung erhalten die Möglichkeit, in den Bachelorstudiengängen Wirtschaft und Management sowie Handel und Marketing wichtige Kreditpunkte zu erwerben.” erklärte Dr. Kovács und dankte abschließend ebenfalls Frau Dr. Knab für ihre Unterstützung, der Schulleitung für ihre Partnerschaft und dem zuständigen Ministerium für die Unterstützung bei der Realisierung dieser Vereinbarung.

Zum Abschluss der feierlichen Veranstaltung besiegelten Dr. Kovács und Schulleiter Gering mit ihrer Unterschrift die Kooperationsvereinbarung zwischen der Széchenyi István Universität und der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr.