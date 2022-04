Novák drückt „persönliche Verpflichtung für die nationale Einheit“ aus

Katalin Novák, die neue Präsidentin der Republik, sagte in einem Radiointerview, es sei ihre persönliche Verpflichtung, die nationale Einheit zu fördern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem von Zoltán Balog, dem Bischof der Ungarischen Reformierten Kirche, moderierten Interview im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagte Novák, dass ihre Aufgabe, die Einheit der Nation zu fördern, zwar schwierig, aber nicht unmöglich sei, da es viele Konfliktlinien gebe, die überwunden werden müssten. Sie sei überzeugt, dass sich die Mehrheit der Ungarn nach nationaler Einheit sehne. Novák sagte, ihre Pflicht, die nationale Einheit zu fördern, sei nicht nur durch das ungarische Grundgesetz vorgeschrieben, „sondern es ist auch meine persönliche Verpflichtung“.

Ihre Bezugspunkte seien Gott, der Glaube, die Familie und die Freunde. Die neue Präsidentin hob die Bedeutung der Familie hervor: „Unsere gemeinsame Geschichte umfasst die Geschichte der ungarischen Familien“. Novák sagte auch, sie sei sich bewusst, dass sie zu einer Generation gehöre, die nicht in die Freiheit hineingeboren worden sei, aber einen Teil ihres Lebens in Freiheit gelebt habe. Balog stellte fest, dass es „oft spaltend wirken kann, wenn eine Person des öffentlichen Lebens über Religion und Glauben spricht“, und fragte Novák, was ihr Glaube für sie bedeute. Novák antwortete, ihr Glaube an Gott sei ein integraler Bestandteil ihres Lebens und in allen Bereichen entscheidend.