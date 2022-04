Die 176. Balaton-Schifffahrtssaison hat begonnen

Der Online-Ticketkauf wird im Mai eingeführt

Die Balaton Schifffahrtsgesellschaft (Bahart) wartet mit einem neuen Fahrplan, einem erneuerten Image, Online-Ticketkauf und spannenden Programmschiffen auf diejenigen, die auf dem Balaton entspannen wollen. In der 176. Schifffahrtssaison wurden mehrere Schiffe erneuert, und in diesem Jahr werden neue Schiffe auf dem See eintreffen – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gábor Veigl, CEO von Bahart, stellte die diesjährigen Pläne bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz auf dem Flaggschiff „Szent Miklós“ am Samstag vor. Dank des günstigen Wetters und der Beliebtheit des Balaton sei der Verkehr auf dennach dem letztjährigen Rekordjahr weiter angestiegen, die Zahl der beförderten Passagiere habe in den ersten drei Monaten des Jahres um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugenommen. Das erneuerte Image ist in den Häfen, auf den Schiffen, offline und online sowie auf der Bahart-Website zu sehen. Die am meisten erwartete Neuerung ist der, der im Mai eingeführt werden soll.

Laut einer Bahart-Pressemitteilung, wird der Erweiterung der Flotte Priorität eingeräumt, was in der ersten Phase durch den Bau von zwei neuen Fähren und zwei neuen Katamaranen erreicht werden soll. Die Schiffe werden voraussichtlich 2022 auf dem Balaton eintreffen. Nachdem die erste Fähre erfolgreich getestet wurde, wird sie für den Transport demontiert, während der erste Katamaran nach den Lackierungs- und mechanischen Installationsarbeiten bald zu Wasser gelassen werden soll. Wenn der Wasserstand des Balaton es zulässt, werden die Schiffe Mitte Mai ausgeliefert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auch die Renovierung der bestehenden Flotte wird fortgesetzt. Neben der Verbesserung der Umweltverträglichkeit und des Kraftstoffverbrauchs der Motoren werden die „Szigliget“, der Katamaran „Badacsony“, die „Szántód“ und das Nostalgieschiff „Tünde“, das seinen 95. Geburtstag feiert, umfassend renoviert. Ab Mitte Mai bietet Bahart einen neuen Service im Ostbecken an: Anstelle der üblichen Strecke Siófok-Balatonfüred-Tihany werden Direktverbindungen zwischen Siófok-Balatonfüred und Siófok-Tihany angeboten, wodurch die Passagiere ihr Ziel schneller erreichen können. In der Hochsaison werden täglich 9 Abfahrten zwischen Siófok und den nördlichen Uferstädten angeboten, freitags und am Wochenende sogar 10.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Es wird Direktverbindungen zwischen Balatonfüred und Balatonföldvár geben, und die Schiffe werden auch in Tihanyrév halten. Im Programmbootangebot werden im August in den meisten Häfen 3 statt 2 Abfahrten pro Woche angeboten, und das „Varazshajó“ für Kinder wird um zusätzliche Abfahrten erweitert. Auch das Angebot von BAHART wird sich weiter verbessern: So werden an den Buffets Weine von renommierten Balatoner Weingütern und lokale Craft-Biere angeboten. Das traditionelle Programm wird durch gemeinsame Programme der Partner bereichert: Konzerte, Partys, kulturelle, sportliche und gastronomische Veranstaltungen.