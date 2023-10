Präsidentin Novák: Ungarische Nation zersplittert, aber im Geiste vereint

Obwohl die ungarische Nation in verschiedene Gemeinschaften zersplittert sei, sei sie bis heute „im Geiste vereint“, sagte Präsidentin Katalin Novák bei der Einweihung der neuen ungarisch-reformierten Kirche in Marsden, Australien, am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Novák würdigte die Mitglieder der lokalen ungarischen Gemeinschaft dafür, dass sie ihre ungarische Identität und ihre ungarische Sprache pflegen und bereichern und diese Identität in ihrer Kirche, ihren Gemeinden und Familien an ihre Kinder weitergeben. Die ungarische Gemeinschaft habe zusammengehalten, um auch in Australien zu zeigen, dass es nicht nur eine ungarische Gegenwart, sondern auch eine ungarische Zukunft gebe, sagte sie. Während in Westeuropa Kirchen umgenutzt oder abgerissen würden, seien in den Gebieten, in denen Ungarn leben, rund 3.200 Kirchen renoviert und 200 neu gebaut worden. Novák sagte, die Ungarn seien durch ihre ungarische Identität, die ungarische Sprache und ihren gemeinsamen christlichen Glauben miteinander verbunden. Bischof Zoltán Balog von der Reformierten Kirche in Ungarn, der die Predigt beim Gottesdienst am Sonntag hielt, sagte, die neue Kirche sei „mit dem Opfer der örtlichen Ungarn gebaut worden“, und fügte hinzu, dass sie 80 % der Investitionskosten finanziert hätten. Novák nahm auch an der Einweihung des renovierten ungarischen Hauses in Marsden teil.