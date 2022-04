Ungarn: Durchschnittliche Bruttolöhne im Februar um 31,7 Prozent gestiegen

Der durchschnittliche Bruttolohn von Vollzeitbeschäftigten lag im Februar bei 546.000 Forint (1.470 EUR) und damit um 31,7 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so das Statistische Zentralamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der sprunghafte Anstieg des Durchschnittslohns ist laut KSH größtenteils auf hohe Gehaltserhöhungen für Bedienstete in den Bereichen Verteidigung und Strafverfolgung sowie auf die Anhebung des Mindestlohns zurückzuführen. Der durchschnittlicheohne Zulagen und Vergünstigungen lag bei 445.000 Forint, 14,5 % höher als im Vorjahr, während der durchschnittliche Nettolohn um 31,7 % auf 363.100 Forint stieg. Der Medianbruttolohn lag bei 378.100 Forint und damit um 14,6 % höher als ein Jahr zuvor.

Der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, Sándor Bodó, erklärte, der überproportionale Lohnanstieg sei größtenteils auf den Anstieg des Mindestlohns, den des privaten Sektors und auf erhebliche Erhöhungen im öffentlichen Sektor zurückzuführen. Der stetige Anstieg der Reallöhne in den letzten zehn Jahren sei ein Beweis für die erfolgreiche Wirtschaftspolitik der Regierung. Die Löhne im Gesundheitssektor haben begonnen, zu denen in den Sektoren Infokommunikation, Finanzen sowie Wissenschaft aufzuschließen, während die durchschnittlichen Nettoeinkommen dank der Steuerbefreiung für Arbeitnehmer unter 25 Jahren um 23,4 % höher waren als Anfang 2021, so Bodó in einer Erklärung. Das Nettoeinkommen einer durchschnittlichen Familie mit zwei Gehältern und einem Kind sei in den letzten zwölf Jahren um 147 % gestiegen, bei Familien mit zwei Kindern sogar um 158 %, sagte er. Angesichts des höheren Mindestlohns und der Verschärfung der Lage auf dem Arbeitsmarkt sei auch in diesem Jahr mit einem zweistelligen Lohnwachstum zu rechnen, so die Erklärung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Analysten erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die Löhne auch ohne den Effekt der Sonderzahlung in Höhe von sechs Monatsgehältern für Polizeibeamte und Soldaten deutlich gestiegen wären. Es wird erwartet, dass die Reallöhne in diesem Jahr um 5-6 % steigen werden, sagten sie. Gábor Regős vom Századvég Institut stellte fest, dass die Durchschnittslöhne über der Inflation liegen. Die Senkung der einkommensabhängigen Beiträge, die Anhebung des Mindestlohns und der Arbeitskräftemangel spielten ebenfalls eine Rolle, sagte er und fügte hinzu, dass in diesem Jahr keine großen Veränderungen in der Lohnentwicklung zu erwarten seien und dass die durchschnittlichen Reallöhne trotz der hohen Inflation ebenfalls steigen dürften.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Péter Virovácz von der ING Bank sagte, die veröffentlichten Daten stützten die ING-Prognose eines Lohnwachstums von rund 15 % in diesem Jahr. Er sagte, dass der Inflationsdruck auf der Nachfrageseite kurzfristig erheblich sein werde, was sich auf die Inflation und das reale Lohnwachstum auswirken werde. ING prognostiziert für dieses Jahr einen Anstieg der Reallöhne um 5 %, fügte er hinzu.