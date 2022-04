Bettnässen – Ursachen, Lösungen und Sofortmaßnahmen für Erwachsene

Vom Bettnässen sind nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene betroffen. Die Ursache sind vielfältig und dennoch ist es ein Tabuthema. Es gibt Lösungen im Umgang mit der Problematik. Ein Facharzt hilft, die Ursache abklären zu lassen und Tipps zur Selbsthilfe den Alltag erleichtern.

Tipps zur Selbsthilfe, die sofort helfen

Das nächtliche Einnässen tritt bei Erwachsenen oft unerwartet auf. In solchen Fällen gilt es, sofort zu handeln und sich den Alltag zu erleichtern. Es gibt einige Dinge, wie etwa Inkontinenz Unterwäsche Herren, die den Alltag trotz Inkontinenz erleichtern. Inkontinenz Bettwäsche schützt die Matratze und Decken sowie Kissen vor Urin. Bei Bedarf wechselt man diese in der Nacht.

Inkontinenz Unterwäsche Herren schützt zuverlässig vor unerwünschten Urinverlust in der Nacht. Diese spezielle Unterwäsche ist mit einem absorbierenden Material ausgestattet, welches Tropfen und Spritzer von Urin auffängt. Im Gegensatz zu Inkontinenzwindeln ist die Inkontinenz Unterwäsche Herren eine diskrete und modische Lösung. Bettnässen Erwachsene, so kann die Inkontinenz Unterwäsche für Damen und Herren als Sofortmaßnahme eingesetzt werden. Es empfiehlt sich, vor dem Zubettgehen wenig Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das senkt die Blasenaktivität in der Nacht.

Häufige Ursachen

Bettnässen Erwachsene, so gibt es hierfür vielfältige Ursachen. Zum einen sind diese psychische Natur, etwa einschneidenden Veränderungen im Leben oder stressigen Situationen. Traumata sind oft ursächlich für das Bettnässen. Eine Blasen- oder Niereninfektion löst oft plötzlich auftretendes Einnässen aus. Mit zunehmendem Alter führen auch Probleme bei der Wahrnehmung der gefüllten Blase zu der Problematik. Verstopfungen und Alkoholgenuss sind ebenso als Auslöser bekannt.

Die Lösungen sind vielfältig

Bettnässen Erwachsene, so ist dies in der Regel gut behandelbar. Da meist medizinische Gründe hinter dem Einnässen stecken, wendet man sich an einen Arzt. Bei Bedarf erfolgt eine Überweisung an einen Urologen. Die Möglichkeiten das Bettnässen zu therapieren, variieren je nach ursächlichen Faktoren. Bei psychischen Problemen hilft eine Psychotherapie. Bei Infektionen und anderen körperlichen Erkrankungen werden Medikamente verschrieben und zur Behandlung eingesetzt. Im Fokus steht das Wohlbefinden der Betroffenen. Daher wird eine ganzheitliche Therapie genutzt, um Patienten auf psychischer und körperlicher Ebene zu unterstützen.

Lebensqualität erhalten

Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Lebensqualität zu erhalten oder sogar zu erhöhen. Unabhängig von der Behandlungsmethode steht der Patient und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Bettnässen Erwachsene, so ist dies kein Tabu, sondern eine häufig auftretende Belastung, die man gut in den Griff bekommen kann.

Psychische Gesundheit erhalten

Bettnässen Erwachsenen, so sollte dies kein Tabuthema sein. Es sollte zwar nicht als ständiges Gesprächsthema präsent sein. Dennoch ist es wichtig, in einem vertrauensvollen Verhältnis zu medizinischen Personal oder der Familie darüber zu sprechen. Das Selbstwertgefühl der Betroffenen und das Vertrauen in den eigenen Körper werden durch das Auftreten von nächtlichem Einnässen massiv beeinträchtigt. Das kann zu einem Teufelskreis führen. Durch den Druck und Stress, welcher durch das nächtliche Einnässen verursacht wird, verstärkt sich die Problematik. Durch Zuspruch und Unterstützung von außen unterstützt man die psychische Gesundheit der Betroffenen und erhält das Selbstwertgefühl. Das fördert den therapeutischen Erfolg und verhilft zu körperlicher Gesundheit.

Nächtliches Einnässen ist nicht nur bei Kindern ein häufig auftretendes Phänomen. Erwachsene jeder Altersgruppe leiden unter dieser Problematik. Mit einigen Tipps lässt sich der Alltag trotz Inkontinenz gut bewältigen. Bettnässen Erwachsene, so ist es wichtig, sich an einen Facharzt zu wenden und nach möglichen Ursachen zu suchen. Als Sofortmaßnahme helfen Inkontinenz Bettwäsche und Inkontinenz Unterwäsche Herren und Damen. Ein vertrauensvoller Umgang innerhalb der Familie ist wichtig. Auf diese Weise unterstützt man Betroffene und leistet einen wertvollen Beitrag zur psychischen Gesundheit.