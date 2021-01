Die Sprachsuche und andere Features von digitalen Assistenten im Alltag

Dank modernen Smartphones haben wir heutzutage jederzeit einfachen Zugang zu Informationen aus der ganzen Welt und das handlich verstaut in der Hosentasche. Wenn man Informationen benötigt oder gerade mit Freunden darüber diskutiert, welcher Berg der höchste ist, lässt sich die Antwort darauf in Sekundenschnelle im Internet finden.

Dazu gibt man die entsprechende Frage einfach in eine Suchmaschine ein und schon hat man die Antwort. Oder noch einfacher, man spricht den digitalen Assistenten auf dem Smartphone an und stellt die Frage direkt. Die Antwort erscheint direkt auf dem Bildschirm oder wird sogar vorgelesen. Einfacher und unkomplizierter geht es wohl kaum. Neben der Sprachsuche gibt es aber auch noch andere digitale Assistenten, die dir den Alltag erleichtern und wahrscheinlich bemerkst du mittlerweile nicht einmal, dass du sie ganz selbstverständlich nutzt.

Digitale Assistenten – Unsere unsichtbaren Begleiter

Digitale Assistenten finden sich mittlerweile in verschiedenen Bereichen des Lebens, du findest sie zum Beispiel:

auf dem Smartphone,

im Fernseher,

in der Heizung,

im Auto,

im Büro.

Egal ob du unterwegs per App die Heizung Zuhause automatisch Ein- oder Ausschalten möchtest, oder dir dein Auto beim Einparken hilft, digitale Assistenten finden sich mittlerweile in immer mehr alltäglichen Situationen. Was früher noch futuristisch klang, hilft uns heute ganz selbstverständlich und erleichtert uns Handlungen, die wir Tag für Tag ausführen. So werden Informationen heute immer öfter über Sprachassistenten gesucht, ein kurzer Befehl wie: “Was ist das Beste Online Casino? Vulkan Vegas?” genügt und dem Nutzer wird nicht nur ein Ergebnis angezeigt, er kann sich auch direkt auf die Seite weiterleiten lassen und mit dem Spielen beginnen. Aber nicht nur im privaten Bereich erleichtern uns digitale Assistenten den Alltag, auch auf der Arbeit werden sie immer öfter eingesetzt, um Arbeitsabläufe effizienter und sicherer zu gestalten.

Digitale Sprachassistenten

Die im Alltag am meisten verbreiteten und daher auch bekanntesten digitale Assistenten sind wahrscheinlich digitale Sprachassistenten wie Alexa von Amazon, Siri von Apple, Google Now und Cortana von Windows. Besonders dank dem Smart Speaker Amazon Echo ist Alexa mittlerweile in vielen Haushalten weit verbreitet. Aber auch Siri wird häufig genutzt, da sie auf jedem iPhone bereits integriert ist.

Die Nutzung von digitale Sprachassistenten im Alltag

Zu Hause werden Sprachassistenten zu verschiedenen Zwecken genutzt. Abgesehen davon, dass digitale Assistenten Suchbefehle befolgen können, sind sie heutzutage auch dazu in der Lage komplexere Aufträge zu erfüllen. Sie können gesprochene Befehle erfassen und verarbeiten. Das erweitert das Nutzungsfeld von Sprachassistenten enorm, denn früher war es lediglich möglich eine Frage zu stellen, die mit Hilfe von Informationen aus dem Internet beantwortet wurde. Jetzt können von den Sprachassistenten auch Aufträge erfüllt werden. Neben der Suche von Informationen wie zum Beispiel “Wie wird das Wetter heute?”, können über einen Sprachassistenten auch Bestellungen aufgegeben werden. Ist der Sprachassistent mit anderen Systemen verbunden, sind die Möglichkeiten sogar noch größer. Dann kann auch der Alltag organisiert werden, in dem der Sprachassistent über Termine informiert wird, die er automatisch in den Kalender einträgt, auch eine Einkaufs- und To-Do Liste kann über den digitalen Assistenten schnell auf den neuesten Stand gebracht werden. Selbst das Radio lässt sich dank dem Sprachassistenten mit einem kurzen Befehl anmachen, dabei können auch die Lautstärke und der Sender bestimmt werden. Ist der digitale Assistent mit anderen Smart Home Features wie zum Beispiel Glühbirnen oder Thermostaten verbunden, lassen sich auch das Licht und die Heizung darüber bedienen. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand, es können verschiedene Aufgaben erledigt werden, ohne dass man dafür den Raum verlassen muss. Es können auch mehr Aufgaben bequem gleichzeitig erledigt werden, der Nutzer kann zum Beispiel kochen und die dabei verbrauchten Zutaten direkt wieder auf die Einkaufsliste setzten, ohne in seiner Handlung unterbrochen zu werden. Digitale Sprachassistenten sind daher in der Lage unseren Alltag noch bequemer zu machen.

Digitale Sprachassistenten erleichtern die Arbeit im Büro

Auch in Büros werden digitale Sprachassistenten immer üblicher. Genauso wie Zuhause dienen sie auch dort dazu, Prozesse noch bequemer und einfacher zu machen. Und besonders für Unternehmen ist die Zeitersparnis, mehrere Aufgaben simultan erledigen zu können, mit Sicherheit ein großer Anreiz. So können über Sprachassistenten alltägliche Aufgaben erledigt werden, wie Urlaub zu beantragen, Berichte aufzurufen oder Termine einzutragen und abzufragen, ohne dass dafür erst langwierig ein bestimmtes Programm geöffnet oder Dateien durchforstet werden müssen. So steigern die Sprachassistenten im Büro nicht nur die Einfachheit der Prozesse, sondern ganz nebenbei auch die Effizienz. Dafür werden Sprachassistenten genutzt, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen angepasst wurden. Zum Beispiel hat Amazon für den Einsatz im Büro Alexa for Business entwickelt und auch der Softwarekonzern SAP hat mit SAP CoPilot einen eigenen digitalen Assistenten speziell angepasst auf die Bedürfnisse von Unternehmen entwickelt.

Wie funktionieren Sprachassistenten?

Um reibungslos zu funktionieren, sind Sprachassistenten mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, die von den Unternehmen immer weiterentwickelt, aber auch durch die Nutzung der Anwender stets verbessert wird. Die ersten Sprachassistenten konnten zunächst nur Suchaufträge nach Informationen aus dem Internet ausführen. Die Kommunikation mit dem Sprachassistenten war dabei oft noch recht schwierig und der Nutzer wurde öfters missverstanden. Über die letzten zehn Jahre wurden sie aber immer mehr an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst und die Möglichkeiten, in welcher Weise mit digitalen Sprachassistenten agiert werden kann haben sich vervielfacht. Auch die Aufgaben, die von Alexa und Co übernommen werden können sind wesentlich komplexer geworden. So sind neben der Sprachsuche mittlerweile auch Sprachbefehle möglich und die digitalen Assistenten können uns im Alltag tatsächlich eine Hilfe sein.

Die Sprachassistenten reagieren auf sogenannte Trigger Wörter zum Beispiel “Okay Google” oder “Alexa” der Anwender kann das Gerät so ansprechen und aktivieren, danach folgt der Befehl in etwa “Wie viel Uhr ist es?”. Das System verarbeitet die menschliche Sprache dann und filtert die nötigen Informationen heraus, um auf den Befehl entsprechend zu reagieren, dazu wird automatisch nach den gewünschten Informationen gesucht, die dem Nutzer dann anschließend präsentiert werden.

Die Bedenken gegenüber digitaler Sprachassistenten

Gerade weil sie auch im Alltag immer üblicher werden, gibt es natürlich auch Bedenken gegenüber digitalen Sprachassistenten. So haben einige Nutzer zum Beispiel Angst davor, von den Geräten Zuhause belauscht zu werden. Da die Geräte manchmal auch auf Wörter reagieren, obwohl sie nicht angesprochen wurden, kommt es dazu, dass die Spracherkennung aktiviert wird und dann Sprachaufnahmen entstehen mit Informationen, die nicht für das Gerät bestimmt waren. Auch wenn es sich dabei meist um belanglose Gesprächsfetzen handeln sollte, gibt es Bedenken darüber, wie viel Informationen von uns so ungewollt preisgegeben werden.