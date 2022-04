Hernádi: Ungarn kann russisches Erdöl nicht über Nacht ersetzen

Mitteleuropa und Ungarn können russisches Rohöl nicht von heute auf morgen ersetzen, da dies „sehr schwerwiegende Auswirkungen“ auf die Region hätte, so der Vorstandsvorsitzende des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mehrerein Mitteleuropa, darunter in Ungarn und der Slowakei, seien für die Verarbeitung von russischem Rohöl ausgelegt, sagte Zsolt Hernádi auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens. In der Region erhalten diese Raffinerien täglich 120 Millionen Liter russisches Rohöl, das sie zu Diesel, Benzin und anderen für die Wirtschaft lebenswichtigen Produkten verarbeiten. Eine solche Menge zu ersetzen, würde viel Zeit und Geld kosten, sagte er. MOL handele in voller Übereinstimmung mit dem Sanktionssystem der Europäischen Union, das darauf abziele, den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden.

Zur Benzinpreisobergrenze sagte er, dass es notwendig sei, auf den plötzlichen Anstieg der Energiepreise auf Regierungsebene zu reagieren, aber dass die vorübergehenden Maßnahmen mittelfristig zurückgenommen werden müssten. Sie könnten nicht lange aufrechterhalten werden, da die Ressourcen erschöpft seien, fügte er hinzu.

Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste globale Krise habe die Fragilität der europäischen Versorgungssicherheit und die Verpflichtung von MOL zur Gewährleistung der Energiesouveränität verdeutlicht, sagte er. Das Unternehmen hat bereits Maßnahmen ergriffen: In den letzten acht Jahren hat es 170 Millionen Dollar investiert, um den Anteil des nicht-russischen Rohöls, das den Produkten beigemischt wird, auf 30 % zu erhöhen, sagte er. Sollte von einem Tag auf den anderen kein russisches Rohöl mehr in das Land fließen, würde es 2 bis 4 Jahre dauern und 500 bis 700 Millionen Dollar kosten, die Raffinerien hochzufahren, um die Nachfrage in der Region zu befriedigen, sagte er. Russland liefert auch etwa die Hälfte der europäischen Dieselimporte, fügte er hinzu. Ungarn habe „mehr als andere Länder“ getan, um die regionale Energiesicherheit zu verbessern, indem es eine strategische Gasreserve angelegt und seine Pipelines mit denen seiner Nachbarn verbunden habe, sagte Hernádi.

Die wachsende Nachfrage und der Krieg haben die Energiepreise in die Höhe schnellen lassen. In diesem Jahr werden die Preise hoch sein, und es wird mindestens zwei Jahre dauern, bis sich die Preise wieder konsolidieren, sagte er. Die Unternehmen werden auch die Kosten für die Entwicklungen tragen müssen, die zur Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit notwendig sind, sagte er.