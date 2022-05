4 Tipps, um Ihre Produktivität zu steigern

War es eines Ihrer Ziele für das neue Jahr, Ihre Leistung zu steigern? Haben Sie dieses Ziel völlig verpasst? Keine Sorge, denn hier sind vier Tipps, um Ihre Produktivität im Jahr 2022 zu steigern.

Hier sind einige Vorschläge.

Mal so richtig tief schlafen

Hier befinden wir uns in einer Art Widerspruch: Um produktiver zu sein, reduzieren wir den Schlaf, obwohl wir damit nur unserer Gesundheit schaden und in keinem Bereich unseres Lebens effizienter sind.

In Mexiko schätzt die Klinik für Schlafstörungen der UNAM, dass 45% der Bevölkerung eine schlechte Schlafqualität haben, 5% der Erwachsenen an Schlaflosigkeit leiden und 11% schnarchen.

In diesem Sinne finden Sie geben wir Ihnen gerne ein paar Vorschlägen, um besser zu schlafen, wie z.B.:

Halten Sie sich strikt an einen Schlafplan (z.B. vor 21 Uhr im Bett sein).

Schalten Sie alle Geräte aus, auch wenn Sie gerade bei TonyBet Spaß haben.

Gehen Sie zu Bett, wenn Sie bereits müde sind.

Schauen Sie nicht auf die Uhr.

Jeff Bezos hat selbst zugegeben, dass eines der wichtigsten Elemente seiner täglichen Routine darin besteht, mindestens acht Stunden zu schlafen.

Bleiben Sie bloß nicht einfach im Bett

Wir alle kennen jemanden, bei dem zehntausend Alarme losgehen und der/die regelmäßig aufwacht, bis der letzte losgeht. Probieren Sie, diese Angewohnheit zu beseitigen und legen Sie eine realistische Weckzeit fest, ohne die Möglichkeit, Minuten länger zu zögern.

In einer Zusammenarbeit mit Business Insider weist Daniel Barone, Neurologe am New York Presbyterian Hospital, darauf hin, dass diese Gewohnheit oft ihre Konsequenzen haben, da sie sowohl unseren Körper als auch unser Gehirn verwirrt und unseren zirkadianen Rhythmus negativ beeinflusst.

Planen Sie Ihre Aufgaben für den Tag

Einer der wichtigsten Schritte, um mehr Aufgaben zu erledigen und sich nicht von unseren Zielen ablenken zu lassen, ist den Tag gut zu planen.

„Wenn Sie eine bessere Vorstellung von Ihrem Zeitplan und den Aufgaben haben, die Sie erledigen müssen, fühlen Sie sich morgens weniger gestresst und sind produktiver“, sagt Ricky Tam, ein Spezialist für User Experience, auf Medium.

In diesem Zusammenhang schlägt Tam vor, eine Liste der Dinge zu erstellen, die erledigt werden müssen, indem Sie auflisten, was als erstes, zweites und drittes erledigt werden muss. Sowie einen kurzfristigen Prioritätenplan für die Zeit, in der Sie tagsüber freie Zeit haben.

Reduzieren Sie die Zeit auf Instagram, Facebook und Co.

Einem Bericht von Global Media Intelligence zufolge werden Menschen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 rund 3,28 Stunden in sozialen Netzwerken verbringen, ein Rekordwert für die Bevölkerung unseres Landes.

Um die Ablenkung, die Facebook oder Instagram verursachen können, rückgängig zu machen, schlagen Experten vor, dass wir mit Hilfe genau ermitteln, wie viel Zeit wir auf diesen Apps/Seiten verbringen, und uns ein Ziel setzen, unsere Zeit dort zu reduzieren.

Sobald Sie eine Basislinie festgelegt haben, können Sie sich das Ziel setzen, 30 Minuten weniger pro Tag mit sozialen Medien zu verbringen.

Was auch immer Ihr Ziel ist, seien Sie konkret. Das Ziel „weniger Zeit in sozialen Medien verbringen“ ist zu vage, um zu wissen, ob wir es geschafft haben oder nicht.