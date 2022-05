Orbán kritisiert geplante Ölsanktionen gegen Russland

Der Vorschlag der Europäischen Union, die Importe von russischem Rohöl zu stoppen, sei „inakzeptabel“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag und fügte hinzu, dies komme einem „Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft“ gleich – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem regelmäßigen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió sagte der Ministerpräsident, die EU-Mitgliedstaaten hätten sich zuvor darauf geeinigt, dass die Gemeinschaft nur Maßnahmen ergreifen solle, die die unterschiedlichen Energiemixe der Mitgliedstaaten und ihr souveränes Recht, darüber zu entscheiden, berücksichtigten. Die Präsidentin der Europäischen Kommission habe jedoch diese hart erkämpfte europäische Einheit „gewollt oder ungewollt angegriffen“, fügte er hinzu.

Orbán sagte, der EU-Vorschlag, die russischen Ölimporte auslaufen zu lassen, sei gleichbedeutend mit dem „Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft“, und fügte hinzu, dass dessen Annahme „das Ende der Preisobergrenzen für Versorgungsunternehmen“ bedeuten würde. Die Benzinpreise könnten 700 Forint (1,80 Euro) pro Liter erreichen und Diesel könnte bis zu 800 Forint kosten, sagte er.

Die Ersetzung russischer Ölimporte würde Jahre dauern und mehrere hundert Millionen Forint kosten, während Änderungen am ungarischen Energieübertragungssystem Tausende von Milliarden Forint kosten würden, sagte er. Gleichzeitig sei eine kostspielige Investition, die erst in 4-5 Jahren Ergebnisse bringe, „nicht sinnvoll“, da die Wurzel aller Probleme, der Krieg in der Ukraine, „jetzt hier ist“, sagte er.