Reisearten im Vergleich – Auto, Camper, Flugzeug und ihre Vorteile

Wenn der wohlverdiente Urlaub endlich ruft, beginnt die große Frage der Reiseplanung. Nun ist es an der Zeit, zu entscheiden, wo die Familie ihren Urlaub verbringt, welche Unternehmungen es auf die Liste schaffen und wie man zum auserwählten Urlaubsziel gelangt. Beliebte Optionen sind heute neben dem Auto und dem Camper auch das Fliegen.

Jede dieser Optionen hat ihre eigenen Vorteile und kann das Reiseerlebnis auf dem Weg zum Ferienhaus in Kroatien oder einem anderen Wunschort prägen. Wir beleuchten, welche Vorteile diese bergen und geben Ihnen einige Tipps mit auf den Weg.

Welche Vorteile hat Reisen mit dem Auto?

Einer der größten Vorteile einer Anreise mit dem Auto ist unbestreitbar die Flexibilität. Sie können jederzeit anhalten, um die Landschaft zu genießen, spontane Abstecher zu unternehmen oder in kleinen, charmanten Dörfern zu verweilen.

Im Gegensatz zu anderen Verkehrsmitteln sind Sie nicht an Fahrpläne oder feste Routen gebunden. Passen Sie Ihre Reiseroute also nach Belieben an. So können Sie nicht nur einen Urlaubsort auswählen, sondern verschiedene Unterkünfte auf Interchalet buchen, die auf der Reiseroute verteilt liegen. So brauchen Sie sich nicht auf eine einzige Stadt und Sehenswürdigkeit zu beschränken, sondern können für einen lebendigen Mix sorgen.

Dies funktioniert am besten in Ländern, die mit dem Auto gut zu erreichen sind. So nehmen durchaus einige Urlauber die Fahrt nach Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Kroatien und manchmal sogar Spanien gerne auf sich. Sie bleiben vor Ort mobil, können auch abgelegene Strände und Sehenswürdigkeiten erreichen, ohne auf Abfahrtszeiten und öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein.

Planen Sie jedoch nicht zu viele Ziele auf einmal ein, denn ansonsten kann die Fahrt in die Erholung eher zu einem stressigen Auf und Ab werden und Sie verbringen mehr Zeit auf der Straße als am Strand.

Wie profitieren Sie vom Urlaub mit dem Camper?

Ein großer Vorteil des Reisens mit dem Camper ist die Möglichkeit, Stellplätze zu buchen, ohne zusätzliche Unterkünfte mieten zu müssen. Sie können Ihre Reiseroute spontan ändern, neue Orte erkunden und so lange bleiben, wie Sie möchten.

Anstatt sich immer wieder auf eine neue Unterkunft einzustellen, haben Sie Ihre eigenen vier Wände stets dabei. Fühlen Sie sich durchgängig wie zu Hause und schlafen Sie immer im eigenen Bett.

Für größere Familien kann der begrenzte Raum jedoch auch eine Herausforderung darstellen. Hier gilt es, viel Zeit im Freien zu verbringen, damit es in den engen Räumen nicht zu Streitigkeiten kommt. Dafür gibt es jedoch auch Länder, wo Sie direkt am See oder im Wald parken können und damit von einer besonderen Atmosphäre profitieren.

Wieso bevorzugen viele Menschen das Flugzeug?

Liegt das Urlaubsziel zu weit entfernt, können die beiden oben vorgestellten Reisearten nicht mehr mit dem Flugzeug mithalten. Schließlich ist das Fliegen die perfekte Wahl, wenn es darum geht, lange Strecken schnell zu überwinden. Innerhalb weniger Stunden können Sie von einem Kontinent zum anderen reisen, um ferne Ziele zu erkunden.

Während des Fluges können Sie sich zurücklehnen, Filme schauen, Musik hören oder ein Buch lesen – schließlich brauchen Sie sich nicht auf die Strecke zu konzentrieren. Langstreckenflüge können aber auch sehr anstrengend werden, denn Sie sitzen permanent und können sich nur sehr wenig bewegen. Ein wenig Beschäftigung für die Kinder kann die Flugzeit hingegen versüßen.