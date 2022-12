Beruhigung in Stresssituationen: einfache Tipps für akute Situationen

In unserer schnelllebigen und hektischen Welt ist es keine Seltenheit, dass wir gelegentlich unter Stress stehen. Ob es nun der Job ist, der uns nervt, oder ein anstrengender Tag mit den Kindern – Stress kann uns alle treffen. Und wenn wir nicht aufpassen, kann er sich schnell in Angst und Panik verwandeln.

Doch keine Sorge! In diesem Artikel geben wir Ihnen ein paar hilfreiche Tipps, mit denen Sie akute Stresssituationen wie einen Gerichtstermin, das Warten auf das Ergebnis eines STI-Tests oder aufreibende Personalgespräche besser meistern können. So können Sie sich beruhigen und entspannen – ganz ohne Tabletten oder andere Medikamente. Mit den richtigen Beruhigungstechniken können wir außerdem lernen, uns selbst besser zu regulieren und mit Stresssituationen besser umzugehen.

Atmen Sie tief durch

Einer der einfachsten, aber wirkungsvollsten Tipps gegen Stress ist, bewusst und tief durchzuatmen. Eine einfache Atemtechnik ist die 4-7-8 Methode: Atmen Sie durch Ihre Nase für 4 Sekunden ein, halten Sie die Luft für 7 Sekunden an und atmen Sie langsam für 8 Sekunden durch den Mund aus. Wiederholen Sie diese Abfolge 3-4 Mal oder so oft, bis Sie sich beruhigt haben.

Der Fokus auf Ihren Atem hilft Ihnen dabei, den Stress des Tages loszulassen und neue Kraft zu schöpfen. Schließen Sie dabei die Augen und versuchen Sie alles andere auszublenden. Diese Übung hilft Ihnen nicht nur in akuten Stresssituationen, sondern kann auch regelmäßig durchgeführt werden, um Stress vorzubeugen. Aber auch als Einschlafhilfe ist dies eine echte Hilfe.

Visualisieren Sie sich in die Entspannung hinein

Visualisierungstechniken sind eine weitere effektive Möglichkeit, Stress abzubauen und Ruhe in stressigen Situationen herzustellen. Diese Technik besteht darin, sich vorzustellen, an einem Ort voller friedvoller Energie und Harmonie zu sein – entweder an dem Ort, an dem Sie am liebsten sind, oder an einem fiktiven Ort, den Sie noch nie besucht haben.

Visualisieren Sie alle Details dieses Ortes genau – Farben, Klänge und Gerüche – damit Ihr Körper sich völlig entspannen kann. Wenn Gedankengänge auftauchen oder negative Emotionen versuchen hervorzuquellen, stellen Sie sich vor, wie diese Energien weggespült werden. Mit regelmäßiger Übung können Visualisierungstechniken helfen, Ihre emotionale Intelligenz zu steigern und in stressigen Situationen ruhiger zu werden.

Setzen Sie auf Aromatherapie

Aromatherapie ist eine weitere effektive Methode, um Stress abzubauen. Dabei werden ätherische Öle verwendet, die entweder direkt auf die Haut aufgetragen oder durch einen Diffusor verteilt werden. Die ätherischen Öle von Lavendel, Orange, Rose und Ylang-Ylang haben eine besonders beruhigende Wirkung und helfen Ihnen dabei, sich zu entspannen. Probieren Sie es doch einfach mal aus!

Hören Sie entspannende Musik

Musik hat eine sehr starke Wirkung auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Hören Sie in Stresssituationen entspannende oder ruhige Musik, um sich zu beruhigen. Achten Sie dabei aber darauf, keine Musik zu hören, die Sie traurig macht oder die Ihnen Angst einjagt. Suchen Sie stattdessen nach Musik, die sanft und beruhigend klingt. Klassische Musik oder Naturgeräusche können ebenfalls sehr entspannend sein.

Treiben Sie Sport

Obwohl es vielleicht nicht der erste Tipp ist, den man hört, wenn man gestresst ist, kann Sport tatsächlich sehr hilfreich sein. Zwar mag es in dem Moment vielleicht nicht so erscheinen, aber es hilft unserem Körper dabei, mit Stress besser umzugehen. Durch die körperliche Aktivität wird unser Körper entgiftet und die Produktion von Endorphinen angeregt – Botenstoffe, die uns glücklich machen und unsere Stimmung heben. Also: Ganz egal, ob Laufen, Schwimmen oder Tanzen – machen Sie sich einfach etwas locker und bewegen Sie sich!

Trinken Sie einen beruhigenden Tee

Viele Menschen greifen in Stresssituationen gerne zu einer Tasse Tee. Durch den enthaltenen Theobromin wirkt der Tee beruhigend auf den Körper und hilft, die Ruhe zu finden.

Ein Tee aus Baldrian, Hopfen oder Melisse ist eine schnelle und bewährte Methode, um sich in Stresssituationen zu beruhigen. Einige weitere Beispiele für beruhigende Tees sind: Kamillentee, Pfefferminztee, Lavendeltee sowie Kräutertees mit Ingwer oder Zimt. Diese enthalten natürliche Inhaltsstoffe, die helfen können, Angstzustände und Stresssymptome zu reduzieren und die Konzentration zu verbessern.