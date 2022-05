Ungarn wird 317 km neue Straßen bis 2032 bauen

Das vom Private-Equity-Fonds Themis geführte Konsortium hat die Konzession für den Bau und die Instandhaltung von Autobahnen in Ungarn für die nächsten 35 Jahre erhalten, sagte Antal Rogán, Leiter des Kabinettsbüros des Ministerpräsidenten, am Freitag und fügte hinzu, dass 317 km neue Straßen bis 2032 gebaut werden sollen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In den ersten zehn Jahren der Vertragslaufzeit werde der Konzessionsnehmer außerdem 265 km bestehender Straßen mit neuen Fahrspuren versehen, sagte Rogán auf einem Forum in Budapest. Die Konzession umfasst die Instandhaltung von 1.044 km Straße, sagte er und fügte hinzu, dass alle Instandhaltungsarbeiten als vorrangige Projekte betrachtet würden. Was die Finanzierung betrifft, so sagte Rogán, dass der Staat eine Konzessionsgebühr zahlen und das gesamte Bau- und Instandhaltungsprojekt über den Zeitraum von 35 Jahren finanzieren werde. Er fügte hinzu, dass der Konzessionsinhaber die für die Durchführung des Projekts erforderlichen Kredite auf eigene Kosten aufnehmen müsse. Die vom Staat zu erhebendenmüssten die Konzessionszahlungen für den gesamten Zeitraum von 35 Jahren abdecken, sagte er.

Der Staat wird Themis eine jährliche Konzessionsgebühr von 96,2 Millionen Forint (254.000 EUR) pro Kilometer zahlen. Der Staat wird sein Recht auf die Erhebung von Autobahngebühren nicht abtreten, sagte er. Rogán sagte, das Konzessionsverfahren stehe voll im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Union.